Il ritorno del falco pescatore 

È arrivato dalla Corsica tre anni fa e ha trovato casa e famiglia ad Alghero. Nella costa nord di Capo Caccia il falco pescatore con l’anello blu non solo ha costruito un nido sulla falesia, ma si è riprodotto con una femmina che ha deposto ben tre uova. È il terzo anno consecutivo che il rapace ritorna nel Parco di Porto Conte: dopo la nascita di due piccoli nel 2020 e di altri tre nel 2021, a maggio si attende la schiusa. La webcam che monitora il nido 24 ore su 24 tra qualche settimana dovrebbe riprendere i pulli e poi il loro primo volo dalla costa rocciosa. Per almeno mezzo secolo la specie non aveva nidificato nell’Isola.

Il progetto

Tutto grazie ad un progetto al quale collaborano anche i parchi toscani che da anni si occupano di aumentare l’areale di nidificazione del falco pescatore . Partecipano all’iniziativa pure il Parco nazionale dell’Asinara e le principali associazioni ambientaliste, in particolare la Lipu. «Negli ultimi anni Capo Caccia si è distinto – spiega il direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani - come luogo ideale per la riproduzione di tre importanti specie di rilevante interesse: l’avvoltoio grifone, l’avvoltoio capovaccaio e il falco pescatore. Quest’ultimo non nidificava nell’isola da oltre 50 anni, mentre il capovaccaio è ancora una specie a rischio di estinzione in Italia e non risulta abbia mai nidificato in Sardegna». Non a caso il pullo di capovaccaio nato ad Alghero nel 2019 è stato chiamato “Primo”.

Condizioni ideali

In questi giorni cartelli informano gli escursionisti che non si può procedere oltre l’area sottoposta a tutela in virtù di una ordinanza in vigore ormai da alcuni anni. La seconda fase del progetto prevede, con l’Ispra, il monitoraggio, il collaramento dei pulli e il posizionamento di gps. «Stiamo valutando di realizzare una App in modo che tutti possano seguire in diretta la schiusa delle uova», conclude Mariani.