Il ritorno dei giostrai nelle piazze 

Obiettivo agorà. Ovvero, quando le piazze riconquistano la loro vera vocazione di area urbana di aggregazione sociale. Abbandonate per troppo tempo per colpa della pandemia Covid, adesso che la città è di nuovo gialla e bianca dovrebbe diventarlo, su questi spazi si punta per rilanciare anche il lavoro. Delle aziende, dei locali. Ma anche delle attrazioni itineranti, giostrai in testa. Entusiasmo e perplessità, gioia e dubbi si inseguono. Il timore è che nel nome della ripresa si riuniscano troppe attività in spazi comunque limitati. Il Comune ha messo mano ai programmi con una delibera per “l’individuazione di aree per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante”. Piazze, giardini e parchi dovranno diventare luoghi per far musica, teatro, per giocare e divertirsi. L’assessorato alle Attività produttive guidato da Alessandro Sorgia ha pensato anche a chi - come i titolari di piccole e grandi giostre e impianti itineranti - in interminabili quindici mesi di emergenza sono riusciti a lavorare solo quarantacinque giorni.

Le strutture

Giostre con i cavalli galoppanti, giostrina rodeo, percorsi fantastici, trenino lillipuziano, simulatore e baby kart. E gli immancabili ma sempre apprezzati burattini torneranno ad allietare grandi e bambini. Il rischio è però – a detta di molti frequentatori – che le piazze possano esplodere. Domanda ricorrente: tra tavolini, bancarelle, giostre e giochi non è che potrebbe spuntare qualche problema di troppo, una sorta di eccessiva occupazione? L'assessore Sorgia nega. «Nulla sarà lasciato al caso, tutto dovrà essere preventivamente studiato e valutato». Nessun caos, insomma. E rispetto delle regole.

Le zone

Piazza del Carmine, piazza Giovanni XXIII, piazza Galilei, piazza dei Giudicati, Lazzaretto, piazza Garibaldi. E ancora le aree verdi, i Giardini, il viale Buoncammino, Su Siccu. Luna park e parchi di divertimento troveranno casa nell’Arena grandi eventi e in via San Paolo. «Noi abbiamo individuato le aree, i colleghi dovranno verificare la loro adattabilità al tipo di attrazione», precisa Paola Piroddi. «Questo progetto ha una doppia valenza: venire incontro ai titolari dei locali ma anche aiutare chi, come i giostrai e gli organizzatori di spettacoli viaggianti, sono stati costretti a una totale inattività», spiega Alessandro Sorgia. «Abbiano pensato alla rotazione dei siti per giostrai e strutture itineranti così da favorire ogni azienda».

Le aziende

Gianluigi Mura, 50 anni, giostraio. «Soddisfatto? Diciamo a metà. In quindici mesi, parlo per la mia azienda naturalmente, abbiano lavorato circa 45 giorni. Se un appunto devo far all’amministrazione comunale, al di là dell’impegno dell’assessore, è che dovevano muoversi in anticipo, così da consentirci, con la “zona gialla”, di cominciare subito l’attività. Stiamo aspettando il bando, poi sarà necessario attendere le autorizzazioni e arriviamo a luglio. Altro tempo senza guadagnare». Lorella Steinhaus, quarta generazione di giostraie e proprietaria di due impianti per bambini e adulti, si dice soddisfatta del progetto di Sorgia. «Anche se – ammette – non ho ancora esaminato attentamente la delibera. Ora attendiamo il bando e poi presenteremo la domanda per richiedere gli spazi più adeguati alle nostre esigenze. Magari ritroveremo i nostri clienti che ci avevano seguito sin dal 2014, quando iniziammo a lavorare a Su Siccu».I timori e i dubbi, insomma, li hanno anche i diretti interessati. Spiega Fabrizio Tidu, imprenditore e presidente della sezione Sardegna dell’Unav-spettacoli viaggianti che raduna le nove sigle nazionali Cusl: «Dico subito ciò che ho trovato positivo: la rotazione degli spazi. Scelta democratica che favorisce anche l’utenza. Siamo invece contrariati dal fatto che aziende che hanno già operato in questa o quella piazza abbiano più punteggio per l’assegnazione. Questo lo troviamo sbagliato. Bisognerebbe invece partire proprio da chi non è riuscito a lavorare per nulla».

