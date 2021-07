Il ritorno dei baby vandali, distrutti i faretti 

I baby vandali dopo mesi di calma sfidano nuovamente le autorità, il sindaco Pietro Pisu e tutta l’amministrazione: a essere presa di mira, soprattutto la notte, è ancora una volta piazza Parrocchia nel cuore del centro storico. Giovani “annoiati” che con schiamazzi provocano fastidi e disturbano i residenti, rovinando inoltre i beni pubblici e distruggendo ogni cosa che si ritrovano davanti.

Le denunce

«A gennaio giù il primo paletto della luce. Ieri giù altri due – scrive Nicola Porceddu, pubblicando sui social network una foto che testimonia le condizioni in cui versa la piazza ed evidenziando come dall’inizio dell’anno la situazione non sia migliorata –. Ora ne rimangono cinque, allo stesso ritmo, entro il prossimo gennaio forse se ne salverà solo uno».

A Natale i teppisti si erano scatenati, bruciando prima l’alberello decorato dai bambini delle scuole locali, poi distruggendo alcuni contenitori dei rifiuti e alcuni paletti della luce. E avevano anche minacciato chi cercava di richiamare all’ordine. L’ultimo episodio, che aveva fatto scattare l’allarme negli uffici di via Nazionale, era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della chiesa ai primi di gennaio: nelle immagini erano stati ripresi alcuni ragazzi che osservano due loro amici mentre con gli scooter sgommavano all’interno delle aiuole.

Esasperati

«Io abito vicino alla piazza, non ho mai e dico mai visto un controllo – sottolinea Cinzia Lisci sempre sui social -. Stanno rovinando la piazza, l’area bambini è sempre piena di ragazzini che bevono, urlano e poi vomitano nelle strade vicine. È diventata una situazione invivibile». Piazza messa a soqquadro e danneggiamento del bene pubblico, sembra dunque essere questo lo svago delle nuove generazioni quartuccesi. «Questo è il ringraziamento fatto ad Antonio Puddu per aver donato la nuova piazza al paese - si legge sulla pagina della banda musicale Santa Cecilia -. Se è vero che le telecamere sono funzionanti ci aspettiamo l'individuazione dei responsabili e per loro pene severe. Hanno sfondato il faro della base della Madonna, sono spariti i due faretti che la illuminavano, stanno smontando i cestini e qualche dissuasore per le bici, il pavimento è sporco e macchiato sono spariti anche gli sportelli delle prese elettriche: dobbiamo aggiungere altro?».

Il sindaco

Atti e gesti che indignano e preoccupano il primo cittadino, Pietro Pisu. «È un problema di disagio sociale, siamo intervenuti subito nei mesi invernali intensificando i controlli con i carabinieri sia di Selargius sia di Quartu. È un problema che investe tutta la nostra comunità, ma l’amministrazione non deve sostituirsi ai genitori», afferma il sindaco precisando che sulla sua scrivania non è arrivata alcuna segnalazione. «Le telecamere sono assolutamente funzionanti, infatti in passato li abbiamo individuati, convocati e multati, ma si sono fatti più furbi e cercano di agire nascosti per non farsi riconoscere». Il sindaco è però pronto a intervenire ancora una volta per ridare lustro alla piazza e alla sua città. «La sola multa non fa effetto evidentemente, deve esserci un lavoro sinergico tra famiglia e istituzioni che non possono sostituirsi al ruolo dei genitori».

L’opposizione

Per i consiglieri di minoranza Michela Vacca e Damiano Paolucci, invece, anche la piazza soffre, come tutto il centro storico, dell’abbandono da parte dell’amministrazione. «Il sindaco ancora una volta si dimentica di essere il tutore dell’ordine e della sicurezza pubblica - è il loro atto d’accusa nei confronti della Giunta -. Fa proclami, ma la videosorveglianza senza personale non serve a nulla».

RIPRODUZIONE RISERVATA