Croazia: Perkovic ne, Smith 9, Prkacin ne, Simon 2, Hezonja 8, Saric 10, Gnjdic, Matkovic 4, Ramljak, Mavra 3, Zubac 13, Bogdanovic 27. All. Mulaomerovic.

Italia: Spissu 3, Mannion 4, Biligha, Tonut 8, Melli 19, Fontecchio 19, Tessitori ne, Ricci 8, Baldasso ne, Polonara 6, Pajola 8, Datome 6. All. Pozzecco.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Italia 81

Croazia 76

Italia: Spissu 3, Mannion 4, Biligha, Tonut 8, Melli 19, Fontecchio 19, Tessitori ne, Ricci 8, Baldasso ne, Polonara 6, Pajola 8, Datome 6. All. Pozzecco.

Croazia: Perkovic ne, Smith 9, Prkacin ne, Simon 2, Hezonja 8, Saric 10, Gnjdic, Matkovic 4, Ramljak, Mavra 3, Zubac 13, Bogdanovic 27. All. Mulaomerovic.

Arbitri: Rosso (Fra), Marques (Por) e Ylmaz (Tur).

Parziali: 22-17; 42-34; 55-59.

Riscatto azzurro. L'Italia vince una gara non semplice contro i croati e mette al sicuro la qualificazione alla fase finale di EuroBasket. A prescindere dal risultato contro la Gran Bretagna di domani. Attenzione, però: se l'Italia vince la terza partita e la Croazia perde contro l'Ucraina sarà terzo posto, se invece vince la Croazia, l'arrivo a tre vedrebbe l'Italia quarta per differenza canestri. A meno che i croati non vincano di almeno 18 punti.

Nonostante le confermate difficoltà dentro l'area, gli azzurri sono stati capaci nel finale di prendere tre rimbalzi offensivi di fila (due Melli e uno Datome) trasformati nei canestri che hanno deciso il match. Il coach Pozzecco ha ripescato Pajola che ha risposto con una prova di grande sostanza, meritando di stare in campo come play per tutto l'ultimo quarto.

La cronaca

L'Italia concede qualche rimbalzo offensivo di troppo ma la Croazia pasticcia molto in attacco: 5 palle perse. Tripla di Polonara, 5 punti di Melli, entratona di Tonut ed è 10-2 al 4'. La Croazia sfrutta le individualità e i rimbalzi (+9 nel primo quarto per avvicinarsi a -2), ma l'innesto di Pajola al posto di Spissu è una bella scarica, poi tripla di Ricci per il +8. Bodganovic guida la rimonta: 22-21 all'11'. E sempre il veterano della Nba (oltre 600 partite) realizza dall'arco il sorpasso: 28-29 al 15'. Dal -3 l'Italia risale grazie alle due entrate di Tonut su assist di Spissu: +1 al 16'. Funziona il quintetto senza lunghi e con due ali (Polonara e Ricci) e dopo con due play (Pajola e Spissu insieme). Gli azzurri toccano anche il + 9 con la bomba di Fontecchio.

Al rientro dopo l'intervallo è ancora Bodganovic con le sue iniziative individuali a riavvicinare i croati: 47-46 al 24'. Fontecchio ha la mira difettosa, l'Italia fatica a segnare da sotto, la Croazia sorpassa con Saric e poi con lo scatenato Bodganovic tocca il massimo vantaggio: 51-57 al 28'. Antisportivo a Zubac a 32', scalda la mano Fontecchio e consente all'Italia di recuperare e sorpassare. Lo imitano dall'arco un ottimo Pajola e Ricci, l'Italia vola: 69-64 al 34'. Bodganovich è infallibile dalla lunetta (72-71) ma i due rimbalzi offensivi di Ricci e quello di Datome (ultimi minuti da 24”) ridanno ossigeno: +7 a 67” dalla fine. La Croazia segna tre con Saric, ma gli risponde Fontecchio e chiude il match.

Classifica girone C: Grecia 8 punti, Ucraina 6 Croazia e Italia 4, Estonia 2, Gran Bretagna 0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata