Il riscatto della limba, nelle aule dell’asilo si insegna a tre mesi 

Corsi, laboratori, sportelli linguistici e nuova toponomastica con un comune denominatore: il sardo. Il capoluogo vuole riscoprire le sue radici con iniziative che riguardano il dialetto nella variante campidanese. Il casteddaio viene rispolverato e aggiornato con le variabili dello slang tipicamente grazie a vari progetti che, casualmente, sono o stanno per partire. L’età non conta, si va dai 4 mesi dei bimbi dell’asilo sacro cuore agli anziani che fanno riferimento allo sportello linguistico istituito dall’assessorato comunale alla cultura, passando per le nuove targhe delle strade e delle piazze cittadine con scritte in italiano e, appunto, in sardo.

Lo sportello

«La valorizzazione della nostra lingua è fondamentale per tenere salde per proprie radici». maria Dolores Picciau, assessora comunale alla Cultura, non ha paura di cadere nella trappola folcloristica delle donne in costume tradizionale che al porto offrono pardule e cannonau a croceristi distratti. La lingua sarda è ben altro. «È tenere sempre viva la propria identità, come fanno in altri paesi del mondo. Una linea che troppo spesso noi ci dimentichiamo di seguire». La lingua è di un popolo e lo identifica, il sardo potrebbe essere, come sta accadendo in Corsica, la strada per l’indipendentismo? «Non c’è nessuna mira indipendentista – afferma Picciau – ma dobbiamo costruire un percorso comune». Il mondo della globalizzazione spinge sempre di più verso un linguaggio standard. «Bisogna studiare tutte le lingue, senza mai dimenticarsi della propria». Con questo obiettivo il Comune ha promosso il progetto “Imparu, ConnÓsciu, Fueddu … Su Sardu!”. «Vogliamo dare seguito agli interventi per la promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda avviati nelle precedenti annualità, con l’istituzione di uno sportello linguistico». Lo sportello, gratuito e aperto a tutti, sarà operativo per 13 mesi (sino a dicembre 2022) per 25 ore alla settimana alla Mem e alla biblioteca comunale di Pirri.

All’asilo

Per imparare il sardo non conta l’età. «I nostri corsi sono rivolti ai piccoli da 3 ai 36 mesi», spiega Patrizia Bua, docente all’asilo "Bimbi in allegria”, di via Macomer. «Il progetto, nato da una proposta dei genitori e sviluppato con la collaborazione dell’Università, è il primo di questo genere a Cagliari e forse in Sardegna, ha come obiettivo la scuola “immersiva” che nasce per salvaguardare il sardo e garantire alle bambine e bambini di potersi appropriare della lingua della loro terra». L’iniziativa, che partirà a settembre, con il prossimo anno scolastico, ha già raccolto l’adesione di 11 piccoli. «Sarà una sezione eterogenea, dove i grandi aiuteranno i più piccoli».