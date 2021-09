Il rimpianto di Semplici 

La delusione per un amore interrotto e, soprattutto, un rimpianto che Leonardo Semplici si è portato appresso, nella sua Firenze, e che non ha potuto nascondere: «Non ho avuto modo di allenare la rosa al completo neanche una volta».

I numeri di Semplici

Semplici e il Cagliari saranno per sempre uniti da un'impresa, la salvezza dello scorso campionato, raggiunta quando ormai nessuno pensava fosse possibile. Non lui, chiamato al capezzale di una squadra devastata dalla serie nera che aveva trascinato i rossoblù, con Di Francesco in panchina, al terzultimo posto, con appena 15 punti (e tre vittorie) dopo 23 giornate. Con il lavoro e un pizzico di fortuna, il suo Cagliari si è tirato fuori dai guai, fino a poter celebrare la permanenza in A con 180' ancora da giocare. Semplici saluta dopo aver condotto i rossoblù dalla panchina in 18 gare di campionato (oltre alla vittoria in Coppa Italia col Pisa), con un bottino di 6 successi (tutti nella passata stagione), 5 pareggi e 7 ko, le ultime due in questa stagione, a decretare la fine della storia.

Il saluto

Quando martedì Semplici ha ricevuto dalla società la comunicazione dell'esonero, ha deciso di partire subito. Un salto, col suo staff, ad Asseminello, il saluto ai suoi giocatori e i dipendenti del club con cui ha condiviso questi sette mesi da allenatore del Cagliari e poi il ritorno a casa. Un giorno di riflessione, prima di affidare alle sue pagine social, Facebook e Instagram, il dolore per un'avventura che, no, non doveva finire così presto e in questo modo. «È stato per me un grande privilegio rappresentare questi colori e questa terra, grande come il dispiacere di non aver avuto la possibilità di proseguire il lavoro con la mia squadra». Impossibile mascherare delusione e rimpianto: «Sono abituato a essere giudicato per i risultati, ma in questo caso non ho avuto modo di allenare la rosa al completo neanche una volta». Mister Provvidenza, soprannome guadagnato sul campo con una salvezza storica, si porta a casa questo rammarico: «Sono convinto che, con gli innesti appena arrivati, il Cagliari abbia davanti una stagione ricca di soddisfazioni». Ma anche un ricordo incancellabile: «Quanto a me, rimango con l'orgoglio di aver ottenuto, con i miei ragazzi, un risultato storico e l'amore indelebile per questa terra. Forza Casteddu!».

RIPRODUZIONE RISERVATA