«Il rimpasto? Non è in agenda» 

«Il rimpasto? Le priorità sono altre». Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega, gela tutti. Forse anche lo stesso presidente della Regione Christian Solinas che due giorni fa, in occasione del vertice di maggioranza con i capigruppo, avrebbe lasciato intendere di voler anticipare la verifica a prima dell’inizio dell’estate. «Non è in agenda», taglia corto il deputato del Carroccio, che insiste: «Ha la precedenza la ripartenza della Sardegna, con il rilancio della stagione turistica e la gestione dell’emergenza Covid». Quindi la priorità «non sono le poltrone, ma il benessere dei cittadini sardi e dei turisti che visiteranno l’Isola».

Pro-verifica

In maggioranza c’è chi la pensa diversamente. Sempre giovedì il leader Udc Giorgio Oppi aveva detto che «certo, il rimpasto si farà al più presto perché è necessario per rilanciare la maggioranza». E d’altra parte i centristi sono sottorappresentati in Giunta, considerato che esprimono un solo assessore (Andrea Biancareddu all’Istruzione) a fronte di un gruppo consiliare formato da sette componenti.

Lo stesso capogruppo del Psd’Az Franco Mula non ha mai nascosto di ritenere necessario un tagliando alla squadra di governo, e anche il governatore aveva dichiarato in più occasioni di volerla rinnovare magari in concomitanza con l’elezione dei nuovi presidenti di commissione, quindi dopo l’estate. L’improvvisa fretta sarebbe legata alla legge sugli staff appena approvata: da quando entrerà in vigore, il presidente avrà un mese di tempo per decidere sullo spoil system interno che azzera oltre un centinaio di posti occupati da direttori generali e componenti dei gabinetti. A questi vanno aggiunti i circa 70 nuovi ruoli che dovranno essere assegnati, alcuni “pesanti” come il segretario generale e i tre capi dipartimento. Posti che entrerebbero nella stessa partita della verifica.

Assessori Lega blindati

Zoffili, però, esclude categoricamente ogni ipotesi di accelerazione. «A me il presidente non ha mai parlato di alcun rimpasto estivo». Il coordinatore blinda comunque gli assessori del Carroccio: «Se, superata l’emergenza, si dovesse ragionare su un rimpasto, a beneficio di chi fa strane fantasie tengo a precisare che la Lega conferma i suoi tre attuali assessori». E cioè: Mario Nieddu alla Sanità, Giorgio Todde ai Trasporti e Valeria Satta agli Affari generali.

