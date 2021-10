Il rimpasto divide la maggioranza 

Dall’altra parte c’è la realtà percepita dalla Lega. «Ma quale azzeramento?», interviene Eugenio Zoffili, «a me che sono il coordinatore regionale della Lega, il governatore non ha mai parlato di azzeramenti. I nostri assessori lavorano ogni giorno per raddrizzare la situazione ereditata dal Pd e dalla sinistra, mi riferisco in particolare alla sanità». Sinora, spiega, «è stata fatta una riforma importante e tra gli obiettivi futuri penso alla prossima istituzione del numero 112 e a una gestione innovativa dell’emergenza-urgenza». Il deputato dice di essere «molto più interessato al lavoro, anche in mezzo alla gente, della nostra pattuglia in Giunta e dei nostri consiglieri: mi appassiona più questo che i ragionamenti sul rimpasto». Il capogruppo leghista Dario Giagoni si limita a fare il punto sull’agenda dell’Aula: «Il Consiglio deve lavorare di più, ci sono tante leggi sospese e la Lega ha fatto tante proposte. Chiediamo che vegano condivise e che diventino realtà. Auspico anche un maggior coordinamento tra Giunta e Assemblea».

Metà legislatura è andata, come pure l’antica simbiosi dei due partiti di centrodestra più votati alle ultime elezioni: Psd’Az e Lega. A trenta mesi esatti dall’insediamento del Consiglio regionale, le posizioni sulla verifica annunciata per dopo l’approvazione della legge omnibus non potrebbero essere più diverse.

Realtà parallele

Da una parte, il capogruppo sardista Franco Mula ha ribadito anche ieri che, «finita la legge omnibus, occorrerà fare un ragionamento a 360 gradi per un rimpasto di Giunta totale. Un azzeramento, insomma. Poi sarà il presidente della Regione a decidere se ripartire con qualcuno degli assessori attuali». Di sicuro, continua Mula, «la partita dovrà essere chiusa entro novembre».

Dall’altra parte c’è la realtà percepita dalla Lega. «Ma quale azzeramento?», interviene Eugenio Zoffili, «a me che sono il coordinatore regionale della Lega, il governatore non ha mai parlato di azzeramenti. I nostri assessori lavorano ogni giorno per raddrizzare la situazione ereditata dal Pd e dalla sinistra, mi riferisco in particolare alla sanità». Sinora, spiega, «è stata fatta una riforma importante e tra gli obiettivi futuri penso alla prossima istituzione del numero 112 e a una gestione innovativa dell’emergenza-urgenza». Il deputato dice di essere «molto più interessato al lavoro, anche in mezzo alla gente, della nostra pattuglia in Giunta e dei nostri consiglieri: mi appassiona più questo che i ragionamenti sul rimpasto». Il capogruppo leghista Dario Giagoni si limita a fare il punto sull’agenda dell’Aula: «Il Consiglio deve lavorare di più, ci sono tante leggi sospese e la Lega ha fatto tante proposte. Chiediamo che vegano condivise e che diventino realtà. Auspico anche un maggior coordinamento tra Giunta e Assemblea».

Obiettivi da centrare

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Mura, sostiene che «la valutazione politica sull’operato della Giunta è una prerogativa del presidente. Anche per la seconda parte del mandato, siamo disponibili a fare la nostra parte». Auspici? «Di certo nei prossimi due anni e mezzo si dovranno concretizzare alcuni obiettivi che il centrodestra si è posto».

Senz’altro la coalizione dovrà fare sintesi sui temi degli enti locali e dell’urbanistica. In particolare si attendono novità sulle interlocuzioni con il governo per quanto riguarda le due leggi impugnate sulle nuove Province e sul Piano Casa. C’è attesa anche per la riforma della sanità territoriale e per il bando che dovrà disciplinare il sistema della continuità territoriale aerea nei due anni futuri.

I centristi

L’intergruppo (Udc-Cambiamo, Forza Italia e Riformatori) non resterà a guardare. «Si vuole incidere anche sul rimpasto, bisogna rivedere un po’ tutto», commenta Antonello Peru (Cambiamo). Il consigliere di Forza Italia Emanuele Cera dice che «in FI non abbiamo parlato di assessorati, ma a titolo personale mi sento di affermare che va benissimo confermare i due attuali assessori (Alessandra Zedda al Lavoro e Giuseppe Fasolino al Bilancio ndr.)». Quanto all’intergruppo, «ha necessità di maggiori spazi nell’Esecutivo, quindi di un altro assessorato». Il rimpasto andrà di pari passo col rinnovo delle commissioni permanenti del Consiglio e con la partita delle nomine legate alla legge 107 sulla riorganizzazione della presidenza della Regione e degli staff.

