«Il rigassificatore? Un impianto inutile per il territorio» 

«No al rigassificatore nel porto di Portovesme»: Comune di Portoscuso e Legambiente lo hanno ribadito ancora una volta, spiegando le loro osservazioni contrarie (dopo quelle già fatte pervenire al Ministero della Transizione Ecologica) inviate nell’ambito della “Consultazione Snam Rete Gas e Terna su scenari della domanda energetica Sardegna e configurazione della “virtual pipeline”.

Portovesme

Ieri mattina a Portovesme l’incontro con la stampa si svolto vicino all’imbarco dei traghetti per Carloforte. Un luogo non casuale. «La banchina est, quella in cui vorrebbero sistemare la gasiera - ha detto Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - fu costruita per riuscire finalmente a separare il traffico passeggeri da quello commerciale. Qui transitano ogni anno un milione di passeggeri e dovranno continuare a passare tra merci industriali e navi mercantili, se la banchina est sarà destinata alla gasiera». Il Comune di Portoscuso non ci sta, il no alla gasiera non si discute. «Rispetto al fabbisogno di questo territorio, la gasiera è sovradimensionata - dice Atzori - Parlano di 140 mila metri cubi, ma questi sono stati calcolati ipotizzando la riconversione a gas della centrale Enel quando più volte l’amministratore delegato ha dichiarato che non ci sarà nessuna riconversione della centrale. Il fabbisogno delle fabbriche sarebbe molto inferiore. La scelta di posizionare il rigassificatore a Portovesme è insensata visto che i maggiori utilizzatori del Gnl sarebbero l’area metropolitana di Cagliari e la sua area industriale. Una scelta alternativa e in linea con il nostro fabbisogno sarebbe un deposito costiero di gas da circa 20 mila metri cubi di gas».

Ambientalisti

Anche Legambiente ha presentato le sue osservazioni, ribadendo il no fermo alla gasiera. «Già il parere dell’Istituto Superiore di Sanità è molto chiaro - dice Vincenzo Tiana, responsabile Energia di Legambiente - quando definisce il progetto non compatibile con il territorio. Ma ci sono anche altre questioni. Ad esempio il dragaggio del porto, che la stessa Snam considera indispensabile. Per portare la profondità del fondale dagli attuali 5 metri ai 14 richiesti per l’arrivo della gasiera sarebbe necessario asportare milioni di metri cubi di fondale marino altamente inquinato e individuare la destinazione delle sabbie asportate. Non dimentichiamo poi l’osservazione della Soprintendenza sull’esistenza nella zona di un relitto medievale». Legambiente punta poi l’attenzione sulla Tabella 4 del rapporto Snam-Terna sulla domanda di energia in Sardegna. «Nella Tabella Gas Sardegna Totale si ipotizza un aumento dei consumi di gas dal 2030 al 2040 nei settori residenziale e terziario ma con gli attuali scenari è una previsione non realistica. Per il GNL non può valere neanche il presupposto di economicità vista l’attuale crisi di rapporti con il maggior produttore al mondo di gas naturale, la Russia, con l’effetto di aver moltiplicato di almeno 5 volte il costo del gas naturale».