Il rientro dei no vax, medici in rivolta 

«Procederemo così: appena l’Ordine ci manderà la comunicazione con i nomi, li richiamiamo e li sottoponiamo a sorveglianza sanitaria», sottolinea Marcello Tidore, direttore generale della Asl di Cagliari, «si tratta di quattro dirigenti e trentasette tra medici e infermieri». E sulla base della valutazione del rischio legata a fattori come le condizioni di salute, l’età e l’idoneità o meno a operare in un determinato luogo, si stabilirà caso per caso la destinazione.

Un medico no-vax di un poliambulatorio delle zone interne dell’Isola si è presentato ieri mattina al lavoro, brandendo il provvedimento del Governo sullo stop anticipato dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari dal 1° novembre. Ma tra il malumore dei colleghi e la mancanza di atti formali, è stato costretto a tornarsene a casa. È comunque questione di ore. Gli Ordini provinciali stanno preparando i provvedimenti da inviare alle aziende sanitarie che, a loro volta, disporranno l’assegnazione ai vari reparti. Si prevede che i reintegri si concludano in pochi giorni, anche perché le persone da richiamare non sono tante: nell’Isola 178 camici bianchi (odontoiatri compresi) e 55 infermieri. Più Oss, farmacisti, psicologi, biologi. A livello nazionale, sono 1878 i medici che potrebbero tornare in servizio – secondo la Fnomceo – perché sul totale di 4mila sospesi il 47% ha più di 68 anni ed è fuori.

La sorveglianza sanitaria

«C’è un po’ di caos, dovuto al fatto che si doveva ricominciare in un giorno festivo, questo stress ce l’avrebbero potuto risparmiare», dice Nicola Addis, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Sassari. «Da noi si parla di una settantina di persone, molti liberi professionisti, ma per gli ospedalieri entra in gioco anche il decreto 81 sulla sicurezza del lavoro. Insomma, trattandosi di non vaccinati quali cautele si dovranno osservare perché non corrano rischi? Dovranno sempre bardarsi di tutto punto?». Detto questo – prosegue – «la decisione del ministro ha suscitato rabbia tra chi si è immunizzato, magari anche con una certa riluttanza, per mantenere il posto».

La condanna

Maria Giobbe, presidente a Nuoro (che conta 5 sospesi) è amareggiata: «Stanno mettendo in discussione tutto ciò che è stato fatto finora e ha salvaguardato la salute pubblica». Spiega: «L’obbligo vaccinale era stabilito per legge, quindi già la disobbedienza era da condannare. Ancora, il medico che rifiuta le evidenze scientifiche è contrario all’etica e allo spirito della nostra professione. Terzo: contestare l’efficacia di questo vaccino apre una strada pericolosissima, perché potrebbe avvalorare le convinzioni di chi è contrario ai vaccini tout court, penso ad esempio ai genitori che rifiutano di vaccinare i loro bambini». Inoltre, «la giustificazione data sulla necessità di colmare le carenze d’organico negli ospedali non regge, perché i numeri sono veramente risibili». Dice ancora la dottoressa Giobbe: «I no vax stanno rialzando la testa, rivendicano la correttezza della loro posizione, ma così continuano a mortificare il grande impegno di chi il Covid, a differenza di loro che erano sospesi, l’ha vissuto in prima linea».

La deontologia

Per Antonio Sulis, presidente dell’Ordine di Oristano (6 sospesi, tra cui una guardia medica, uno specialista ambulatoriale e 3 odontoiatri) «adesso dovremmo valutare che chi non si vaccina non crede nella comunità scientifica, dunque non potrebbe continuare a esercitare la professione. Una questione che andrebbe inserita nel codice deontologico».

Emilio Montaldo, presidente dell’Ordine che racchiude tutta la vecchia provincia di Cagliari, avverte che «sono 97 i sanitari da reintegrare, molti dei quali pensionati, dunque la motivazione del ministro sul richiamo per la necessità di colmare il buco nel servizio sanitario è valida soltanto in minima parte».

