Il regalo di Andrea, adesso i suoi organi salveranno gli altri 

Quando era arrivata la telefonata, il suo cuore malandato aveva avuto un sussulto: doveva correre in ospedale perché finalmente era arrivato il giorno del trapianto.

Era pieno di speranza Andrea Pateri, 30 anni e una enorme passione per la politica e lo sport. E lo aveva anche scritto sulla sua pagina Facebook: «Tutti nella vita hanno una seconda possibilità. Speriamo che sia la volta buona anche per me». Con questo spirito, assieme a mamma Liviana e alla sorella Manuela, si era preparato all’intervento che gli avrebbe dovuto regalare un cuore sano e nuovo. Ma le cose non sono andate come sperato: prima la terapia intensiva, poi le complicazioni post operatorie che non gli hanno lasciato scampo. Andrea Pateri, non ce l’ha fatta. È morto dopo il trapianto di quel cuore che gli avrebbe dovuto regalare una nuova vita.

La donazione

Nuova vita che i suoi familiari hanno però deciso di regalare ad altri, dando subito il consenso alla donazione degli organi del giovane, con un grande gesto di generosità in un momento di enorme dolore. «Abbiamo deciso di donare gli organi per ridare agli altri la possibilità che è stata data ad Andrea» dicono mamma Liviana e Manuela, «tanti gli volevano bene e ce lo stanno dimostrando in queste ore difficili per noi. Vogliamo ringraziare l’equipe medica dell’ospedale Brotzu, gli amici e tutti quelli che ci sono vicini in questo momento».

Il ricordo