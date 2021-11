Il regalo della Casar ai coltivatori 

Trenta centesimi in più al quintale sul prezzo pattuito. A campagna conclusa e, soprattutto, senza che da parte dei coltivatori ci sia stata una richiesta. Questo il dono della Casar ai produttori che, alla fine della campagna di lavorazione, si vedranno pagato il pomodoro il 3 per cento circa in più rispetto al prezzo pattuito prima dell’avvio della stagione 2021: da 12,20 a 12,50 al quintale. Una decisione unilaterale dell’imprenditore Giovanni Muscas. «Ho riconosciuto che i coltivatori hanno dovuto affrontare dei maggiori costi di produzione a causa dell’aumento, tra l’altro, di concimi e carburanti, e per questo ho deciso di pagare il prodotto ad un prezzo maggiore rispetto a quello concordato prima dell’avvio della coltivazione. Ho fatto questo senza che nessun coltivatorw, mi chiedesse nulla», conferma.

La situazione

Tra l’industria e i coltivatori il contratto di produzione del pomodoro da industria per la campagna 2021 parlava di circa 300 ettari (50 in meno rispetto al 2020) coltivati per una produzione preventivata di 350.000 quintali. La Casar avrebbe pagato il pomodoro a 12,20 al quintale. Muscas, però, ha spiazzato tutti con un’operazione che alla Casar costa circa 150 mila euro. Chi donat prangiu aspettat cena (chi dona pranzo, aspetta cena): con questo proverbio Muscas riassume la sorpresa confezionata ai coltivatori di pomodoro del Campidano (la zona di Serramanna e Samassi e l’Oristanese). Chi invita il pranzo si aspetta la cena: è la traduzione letteraria che, sul piano della fidelizzazione tra industria e produttori significa, però, molto di più. «Ho fatto il medesimo ragionamento per gli autotrasportatori: a loro ho riconosciuto un aumento per il trasporto del pomodoro dai campi alla conserviera. Anche in questo caso di mia volontà», aggiunge.

Le reazioni

«Come azienda la Casar ci ha riconosciuto circa il 5 per cento in più rispetto al 2020, in virtù dei maggiori costi di esercizio sostenuti dalle aziende di autotrasporto. Si tratta di un segnale importante», conferma Pietro Saiu, titolare della Sardegna Trasporti di Nuraminis. Di “segnale importante” parlano anche Michel Elias, amministratore unico di Casar, e Gianluigi Milia procuratore della stessa azienda. «È stato riconosciuto un prezzo maggiorato rispetto a quello pattuito. Un segnale che i coltivatori non possono non riconoscere», commenta Elias. Milia che parla anche della produzione («È stata una buona annata, sia quantitativamente che qualitativamente») è sulla stessa lunghezza d’onda. «Senza di loro non esisteremo noi, e senza di noi non esisterebbero loro: industria e produttori sono, sostanzialmente, sulla stessa barca», conclude il procuratore.