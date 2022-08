Il re delle creperie torna all’arte 

Ed è stata proprio l’attestazione di stima che ha spinto Augusto a continuare nel mondo della ceramica. «Sono stati loro ad avermi dato l’input per continuare e investire energie e tempo in questa attività, che oggi è diventata la mia principale professione. A ottobre, infatti, mi sono anche iscritto anche all’albo regionale degli artigiani».

Complice anche il lockdown e la pandemia che gli hanno permesso di guardare la vita da un’altra prospettiva. «Eravamo chiusi in casa e dopo tanti anni, quasi per diletto, ho preso in mano la creta e realizzato due pezzi. Li ho pubblicati in alcune pagine social dove ho ricevuto molti apprezzamenti».

Per vent’anni è stato il re delle crepes a Cagliari, ma da circa un anno, Augusto Mola, artista quarantottenne, ha ripreso in mano scalpelli e mirette e nel suo studiolo di via Barisardo ha iniziato a lavorare la creta, creando opere che parlano con lo sguardo.

Per vent’anni è stato il re delle crepes a Cagliari, ma da circa un anno, Augusto Mola, artista quarantottenne, ha ripreso in mano scalpelli e mirette e nel suo studiolo di via Barisardo ha iniziato a lavorare la creta, creando opere che parlano con lo sguardo.

«Ho ripreso l’attività della mia famiglia – racconta -. Dopo 20 anni ho cambiato vita, ho chiuso le due creperie che avevo a Cagliari, troppo stress. D’accordo con mia moglie, ho deciso di cambiare vita e dedicarmi all’arte».

Cambio vita

Complice anche il lockdown e la pandemia che gli hanno permesso di guardare la vita da un’altra prospettiva. «Eravamo chiusi in casa e dopo tanti anni, quasi per diletto, ho preso in mano la creta e realizzato due pezzi. Li ho pubblicati in alcune pagine social dove ho ricevuto molti apprezzamenti».

Ed è stata proprio l’attestazione di stima che ha spinto Augusto a continuare nel mondo della ceramica. «Sono stati loro ad avermi dato l’input per continuare e investire energie e tempo in questa attività, che oggi è diventata la mia principale professione. A ottobre, infatti, mi sono anche iscritto anche all’albo regionale degli artigiani».

Dire che Augusto realizza statue in ceramica è riduttivo: i suoi lavori possono essere definiti scatti fotografici tridimensionali. I colori e gli abiti richiamano gli usi e i costumi di una Sardegna antica e spesso negli sguardi delle donne che riproduce si legge la storia del paese che rappresentano.

«Unisco il classico al moderno: le fattezze dei visi moderni bene si mescolano con gli usi e i costumi di altri tempi – spiega –. I modelli in gran parte raffigurano le donne sarde, che vengono rappresentate in un busto o in figure intere. Cerco, durante la rappresentazione di cogliere l’attimo come se stessi scattando una fotografia. I miei modelli non vogliono essere statici ma espressivi, devono arrivare all’osservatore».

Ed è per questo che Augusto Mola definisce il suo modo di lavorare “iper realistico”. Lui, però, è solo l’ultimo erede di una tradizione di quasi cento anni.

«Il capostipite è stato mio nonno – racconta -. All’epoca lui lavorava con ditte importanti come la Lenci, un’azienda torinese molto conosciuta che distribuiva in tutta Europa. A Cagliari ho chiuso da poco una mostra che ha raccontato proprio la storia della mia famiglia. Ho esposto le opere realizzate da mio nonno negli anni trenta, fino ad arrivare a quelle realizzate da me, senza dimenticare i lavori di mio padre, ceramista tra gli anni ‘60 e i ‘90. Attraverso questo percorso ho narrato la storia della famiglia Mola».

Artista già conosciuto in tutta la Sardegna, Augusto attualmente sta esponendo le sue opere alla fiera dell’artigianato di Mogoro e in quella di Samugheo.

«La mia clientela è formata più che altro da collezionisti, che vogliono acquistare non un souvenir della Sardegna, ma una vera e propria opera d’arte da esporre nelle proprie case e a me questo riempie di orgoglio: contribuisco a portare la nostra Isola oltre Tirreno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata