Il razzo nel mare delle Maldive 

È rientrato sull'Oceano Indiano, poco a Nord delle isole Maldive, e probabilmente i suoi frammenti si sono dispersi nell’oceano: il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B, il più grande detrito spaziale degli ultimi anni, ha concluso sabato notte il suo viaggio, fortunatamente senza schiantarsi su centri abitati.

L’assenza di una legge internazionale ha creato un Far West dove è possibile pianificare un lancio con rientri incontrollati, che diventano eventi «tutt’altro che rari», osserva Tommaso Sgobba, direttore esecutivo della Iaas (International Association for The Advancement of Space Safety). Dopo aver consumato tutto il suo propellente per portare in orbita il modulo principale della stazione spaziale cinese, il 29 aprile scorso, lo stadio principale del Lunga Marcia 5B ha cominciato la sua caduta incontrollata. Questo cilindro da 20 tonnellate e lungo più di 30 metri è sceso verso la Terra ruotando velocemente su stesso, accompagnato dalla grande incertezza che fino a pochissime ore prima del rientro ha impedito di prevedere con precisione dove e quando sarebbe avvenuto l’impatto con l’atmosfera. Roma, New York e Pechino erano inizialmente comprese nella vastissima area a rischio. Gradualmente la finestra temporale si è ridotta, mentre l’incertezza sul luogo è rimasta quasi fino alla fine, spostando le previsioni dal Nord Atlantico al Mediterraneo orientale e poi sempre più a Est. Le orbite dello stadio sono state seguire in tutto il mondo: dal Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad) al consorzio europeo per la sorveglianza spaziale Eusst.

Nell’impatto con l'atmosfera lo stadio del Lunga Marcia 5B è andato in frantumi, i frammenti arrivati a Terra potrebbero pesare complessivamente da 5 a 10 tonnellate. La Guardia costiera delle Maldive li sta cercando nelle acque nazionali. «È chiaro che la Cina non riesce a soddisfare gli standard responsabili per quanto riguarda i detriti spaziali», ha detto l’amministratore capo della Nasa, Bill Nelson. Ma negli ultimi decenni fra i grandi oggetti rientrati a Terra in modo incontrollato ci sono state le vecchie stazioni spaziali russe Mir, Salyut 6 e 7, quella Usa Skylab e il secondo stadio del razzo Saturno V che la portò in orbita.

