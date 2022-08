Il rapinatore fugge a mani vuote 

Non è chiaro se in quel frangente sia entrato un cliente, che potrebbe aver dissuaso l’aspirante rapinatore. Sta di fatto che l’allarme, lanciato dell’operatore in servizio, ha consentito di far intervenire nel giro di pochi minuti i militari dell’Arma, con il malvivente che si è messo in fuga. Proprio un attimo prima che intervenisse la prima pattuglia di carabinieri, supportata nei minuti successivi da un altro equipaggio.

Quella di ieri era giornata dedicata al pagamento delle pensioni. Evidentemente chi aveva pianificato l’irruzione all’ufficio postale di Lotzorai lo sapeva bene. Il bandito solitario ha atteso le 8.30 prima di entrare in azione. Possibile che sia arrivato nei paraggi dello stabile, affacciato sulla strada principale, in compagnia di un complice. Poi a passo veloce si è diretto verso l’ingresso dell’ufficio. Ha tenuto stretta in mano la pistola, ma al momento di passare alle vie di fatto qualcosa non ha funzionato e il suo obiettivo è sfumato.

Impugnava un’arma, presumibilmente finta. Aveva il volto coperto e uno zainetto sulle spalle. Ha tentennato ed è fuggito. Alle 8.30 di ieri il tentativo di rapina all'ufficio di via Roma, piuttosto goffo, è fallito. L’uomo si è dileguato in tutta fretta e tra la fuga dall’ufficio e l’arrivo dei carabinieri della compagnia di Lanusei è passato appena un minuto. È mancato pochissimo che i militari lo acciuffassero. Più o meno si è ripetuto lo stesso copione del 24 febbraio scorso, quando però il bandito solitario era fuggito con un bottino di 1.000 euro.

Colpo sfumato

Con la richiesta d’intervento al 112 è scattato il piano antirapina con posti di blocco e controlli sul territorio.

Le indagini

I carabinieri di Santa Maria Navarrese sono al lavoro per ricostruire la dinamica del tentato assalto a mano armata. Fondamentali nell’attività di indagine potrebbero essere le immagini registrate dal circuito interno di videosorveglianza e quelle di eventuali telecamere esterne, installate in abitazioni o attività commerciali, che osservano qualsiasi movimento. Il precedente risale a 160 giorni fa. In quella circostanza il bandito solitario aveva puntato la pistola addosso all’impiegato, intimandogli di consegnargli i soldi: se n’era andato con un migliaio di euro in saccoccia. Compiuta l’operazione si era lasciato alle spalle lo sportello ed era fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce tra i vicoli dell’abitato.

