Il quinto proiettile avrebbe potuto  uccidere ancora  

In quella mansarda martedì mattina in via Agricola 52, a Monserrato, ci poteva scappare un’altra vittima. Perché se quattro colpi di pistola hanno ucciso Antonio Pisu, l’ex imprenditore edile di 79 anni, un quinto proiettile esploso dall’arma avrebbe potuto ammazzare Marcello Pisu, figlio del morto, o chi prima aveva premuto il grilletto per quattro volte, Luigi Piras, 76 anni, ora in carcere con l’accusa di omicidio. Dopo il delitto infatti, Marcello Pisu si è gettato su Piras per disarmarlo e durante la colluttazione è riecheggiato un altro sparo: per fortuna il colpo è finito contro un muro senza centrare i due rivali. Pochi istanti dopo sono arrivati gli agenti delle Volanti, insieme agli investigatori della Mobile, che hanno fermato il 76enne, accompagnandolo prima in ospedale e dopo nel penitenziario di Uta.

Sotto choc

E stamattina, in videocollegamento, si terrà l’udienza per la convalida dell’arresto. Piras (difeso dall’avvocato Marco Secci) verrà interrogato dal gip Giuseppe Pintori. Dopo essere stato in silenzio davanti agli investigatori e al pm, potrebbe spiegare cosa è accaduto martedì mattina e cosa lo abbia spinto ad afferrare la pistola, sparando per quattro volte verso il rivale.

La caparra

Dietro il delitto, su cui sono in corso le indagini della Mobile coordinate dal pubblico ministero Gaetano Porcu, ci sarebbe un preliminare di vendita della mansarda in cui è avvenuto il delitto firmato da Piras con Paolina Nateri (moglie di Pisu): l’ex assicuratore ha versato anche 30mila euro a titolo di anticipo. Il saldo sarebbe avvenuto al momento del rogito notarile. Si è però scoperto che l’abitazione, realizzata sul lastrico solare della palazzina della famiglia Pisu, era abusiva. Si arriva così, nel 2015, a un contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile per le volture delle utenze domestiche e Piras, che ne aveva già preso possesso, ha chiesto che si procedesse alla sanatoria per poter completare l’acquisto. Ma tutto si è bloccato: l’abuso era insanabile. A questo punto sono iniziati i problemi: Pisu e consorte hanno chiesto la restituzione dell’immobile, Piras quella dei soldi. E si è finiti in Tribunale. I primi hanno chiesto l’annullamento del preliminare di compravendita e del comodato, nonché il pagamento di una indennità di occupazione non compensato dalla caparra (secondo i coniugi, Piras era in debito di 7.950 euro) e l’immediato rilascio della mansarda. I giudici hanno rigettato le istanze dando ragione a Piras, che si è sempre detto pronto a liberare l’appartamento a patto di avere indietro i suoi 30mila euro.