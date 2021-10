«Il quartiere rinasce dallo sport» 

L’area di Piazza Buozzi e il campo da Calcetto del “Seminario” in via Indipendenza verranno riqualificati e ospiteranno dei nuovi impianti sportivi.Due spazi che la città da tempo conosce nel più completo stato di abbandono, sono stati assegnati dall’amministrazione comunale tramite un bando nell’ambito di un progetto per la rivalorizzazione delle aree sportive e presto potranno essere finalmente riqualificati.

I progetti

«Sono estremamente soddisfatta dei progetti che riguardano il campo da calcetto del Seminario e l’area di Piazza Buozzi - racconta l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - i due privati che hanno vinto il bando e investiranno in questi spazi riusciranno nell’impresa di riconvertire delle aree al momento inutilizzabili e fornire ai cittadini nuove opportunità per poter praticare anche quelle attività sportive che costringono a delle trasferte per mancanza di strutture». Giampaolo Murru, 50 anni, un passato da calciatore d’ottimo livello e una vita spesa per lo sport, crede fermamente nell’investimento di oltre 100 mila euro che permetterà di recuperare il campetto del Seminario e far sorgere due strutture per il gioco del padel: «Si tratta di una disciplina in continua ascesa - spiega Murru - e molti appassionati della zona sono costretti a praticarla fuori porta. Il programma prevede due campi da padel, degli spogliatoi e un chiosco in grado di servire l’utenza».

Il secondo bando se l’è aggiudicato Alessandro Camboni, 45 anni, laureato in fisica nucleare ha lasciato l’impiego che da anni lo impegnava a Barcellona per realizzare il sogno di una vita; riqualificare l’area di Piazza Buozzi: «Sono tornato per investire nel quartiere dove sono nato e cresciuto - spiega Camboni - non sopporto la vista di Piazza Buozzi ridotta in quello stato, sono passati 24 anni dall’ultimo tentativo di riconversione ed è rimasto tutto tale e quale». Il proposito di Camboni necessita di un investimento da 400 mila euro e punta alla nascita di un impianto polifunzionale: «Sorgerà un campo da tennis, uno da padel, uno spazio sarà dedicato al beach volley e al beach tennis. Ci sarà un campetto da basket da tre contro tre, una palestra per l’arrampicata e un’area aperta per fitness e sport naturalistici». Non mancheranno le superfici per i bimbi e le famiglie: «Verranno allestiti giochi per i più piccoli - continua Camboni - un chiosco e dei servizi che spero possano riuscire a coinvolgere anche le vicine scuole primarie. Vorrei che il mio investimento fungesse da traino per il recupero di tutta l’area urbana delle “Casermette”».

Il rione