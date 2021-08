Il quartiere isolato scrive al Comune: «Dateci un autobus» 

Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte e per gli studenti residenti a Pardinixeddu, il quartiere sorto a ridosso della statale 554, si annuncia una stagione di disagi. Nonostante richieste e solleciti, la zona è ignorata dai servizi di trasporto pubblico. E per questo i ragazzi che devono raggiungere le scuole e che non hanno un’auto a disposizione sono costretti ad attraversare a piedi la strada a quattro corsie con enormi pericoli.

La raccolta

Per questo il comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada e Sant’Anastasia, che da qualche tempo rappresenta anche i residenti di Pardinixeddu, ha deciso di raccogliere le firme da allegare a una petizione da inviare agli enti competenti per cercare di risolvere la questione.

In precedenza il Comitato aveva già chiesto al Comune di intercedere «affinchè i bus del Ctm», ricorda il presidente del Comitato Mario Sotgiu, «possano collegare il centro urbano con il quartiere di Pardinixeddu, in modo che i ragazzi possano ogni giorno andare e tornare in sicurezza e serenità dalle loro scuole».

La rete

A creare problemi e disagi è anche il fatto che nella zona non ci sono le reti fognarie. In parte del quartiere le tubature erano state realizzate, ma mancano ancora trecento metri di rete: quindi è frequente trovare i liquami all’ingresso delle abitazioni.

Essendo nato come quartiere abusivo, il quartiere di Pardinixeddu non ha un piano di risanamento urbanistico perimetrato. Lo scorso anno il Comune aveva spiegato che l’amministrazione stava accelerando sull’adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale, grazie al quale anche a Pardinixeddu sarebbe poi possibile sviluppare i vari piani di urbanizzazione.

Per ora però niente è cambiato.

I disagi

Il problema della mancanza di bus riguarda anche altre zone nel litorale. Qualche tempo fa i residenti della zona del litorale e di Terra Mala avevano raccolto più di 500 firme per chiedere il miglioramento del trasporto pubblico. Lo scopo era di riuscire a raggiungere il centro urbano senza essere costretti a fare lunghi giri, ma anche di arrivare alle fermate degli autobus senza prima sobbarcarsi centinaia di metri a piedi e al buio.

Il nodo riguarda la questione delle fermate: i residenti nelle lottizzazioni a ridosso di via Dell’Autonomia Regionale Sarda ogni giorno devono attraversare lunghi tratti di strada a piedi, senza nemmeno l’ausilio dell’illuminazione pubblica per raggiungere le fermate, dislocate solo in via Dell’Autonomia. Da qui la richiesta di istituire delle navette a chiamata che colleghino le fermate alle zone abitate, che spesso distano anche due chilometri. A Flumini da tempo si chiede anche una variazione del percorso del PF e una nuova tratta per la linea 1Q.

Il Ctm aveva spiegato che per eventuali prolungamenti di linee in zone attualmente non servite si è vincolati dal contratto di servizio con la Regione e che tali richieste dovranno pertanto essere valutate col nuovo contratto di servizio.

Una fermata era stata richiesta anche dai parenti dei pazienti del Rsa Monsignor Angioni a Is Pardinas che sono costretti a raggiingere al buio e tra le auto che sfrecciano ad alta velocità, la fermata di via Dell’Autonomia Regionale Sarda.

