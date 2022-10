Il quadro clinico allarmava i medici 

A Olbia avevano capito che Giovanna Satta era in pericolo, insieme alla sua bambina. Nel reparto di Ginecologia e Ostetricia del Giovanni Paolo II, stando alle indagini condotte dalla Procura di Sassari, gli specialisti erano preoccupati per le condizioni della giovane donna, perché era stata diagnosticata la “placenta previa” in una forma particolarmente grave e il quadro generale psicofisico della partoriente aveva allarmato i medici. Il pm Paolo Piras e i suoi consulenti, a distanza di dieci giorni dalla morte di Giovanna Satta (decesso avvenuto nelle Cliniche universitarie di Sassari durante un cesareo) stanno lavorando su tutta la documentazione e le informazioni raccolte a Olbia.

Le comunicazioni

Il magistrato che coordina le indagini per l’ipotesi di omicidio colposo (a carico di ignoti) sta verificando il contenuto delle interlocuzioni avvenute sabato 8 ottobre (e nei giorni precedenti) tra l’ospedale di Olbia e il reparto di Ostetricia e Ginecologia delle Cliniche di San Pietro. Starebbe emergendo, infatti, una piena consapevolezza tra i medici, almeno a Olbia, della gravità delle condizioni di Giovanna Satta prima del ricovero (avvenuto, appunto, il pomeriggio dell’8 ottobre).

In pericolo di vita

Stando alle poche scarne notizie che trapelano dalle indagini, i Carabinieri hanno sentito diverse persone a Olbia. Il dato che sarebbe emerso è l’indicazione chiara, data alla donna, dei pericoli che stava correndo a causa della sue condizioni. Gli specialisti che seguivano Giovanna Satta erano molto preoccupati, non solo perché la donna stava per affrontare il terzo cesareo (a distanza ravvicinata dai precedenti), ma anche per il rischio di complicazioni collegato alla “placenta previa”. I consulenti del pm dovranno stabilire se eventuali perdite emorragiche ripetute possano avere indebolito Giovanna Satta prima dell’intervento. Altro dato rilevante, tutto da verificare, è la segnalazione fatta dai medici del Giovanni Paolo II delle condizioni psico fisiche non buone della giovane donna.