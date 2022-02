Il pusher scappa sul monopattino  

Quando ha visto i carabinieri, ha cercato di seminarli, imboccando, sul suo monopattino elettrico, una stradina secondaria. Inutilmente: dopo un lungo inseguimento, i militari hanno raggiunto Stefano Pezza, 50 anni, disoccupato che percepisce il reddito di cittadinanza, e lo hanno perquisito e gli hanno trovato alcune bustine di cocaina. La successiva perquisiizione a casa dell’uomo ha portato al ritrovamento (e al conseguente sequestro) di quasi un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti.

L’arresto

I carabinieri di Serrenti erano impegnati in un servizio di pattugliamento per le strade del paese quando hanno alzato la paletta dell’alt verso un uomo alla guida di un monopattino elettrico. L’uomo però non si è fermato e ha cercato di seminare i militari infilando alcune stradine secondarie. È iniziato un vero e proprio inseguimento per le vie del paese: raggiunto dopo alcune manovre azzardare, è stato trovato in possesso di droga. È probabile, secondo le ricostruzioni dei carabinieri che Pezza usasse il monopattino per effettuare la consegna a domicilio della droga. Il cinquantenne è stato perquisito: nelle tasche sono state trovate delle dosi di cocaina in bustine termosaldate e denaro in banconote di vario taglio.

La perquisizione

A quel punto gli uomini della radiomobile e del nucleo operativo di Sanluri hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. A casa di Pezza sono stati trovati un chilo e cento grammi di marijuana, un etto di hascisc, venti grammi di cocaina e quaranta grammi di mannitolo utilizzato come sostanza da taglio. Non solo: in casa c’era anche tutto il materiale necessario per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e duecentocinquanta euro in contanti in banconote di vario taglio che per i carabinieri rappresenterebbero i proventi dell’attività di spaccio del disoccupato cinquantenne.