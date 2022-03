«Il Puc? Sarebbe bastato un giorno in più» 

«Con un giorno di governo cittadino in più avremmo approvato il Piano urbanistico, atteso da 15 anni. Ora resta l’amarezza». L’ormai ex assessore ai Lavori pubblici di Arbus, il vice sindaco Paolo Salis, spiega che «la delibera per il via libera definitivo del Puc è pronta, ma è stata bloccata proprio il giorno in cui c’è stato lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale a causa delle dimissioni di nove consiglieri. Una pugnalata alle spalle».

Case abusive

Il nocciolo della questione che ha comportato l’ennesima bocciatura del Puc sono state 8 case, costruite in campagna, autorizzate dal Comune per edificarle in zona residenziale. «C’è voluto del tempo – racconta l’ex assessore Salis – per scoprire quale fosse l’origine di un pasticcio urbanistico che di fatto penalizza gli ignari proprietari, con un regolare concessione edilizia. Qualcuno ha minacciato denunce, chiedendo i danni al Comune, altri si sono arrabbiati perché sono stati esclusi dalle agevolazioni del Superbonus. Grazie agli atti in archivio, soprattutto all’aiuto di un dipendete comunale in pensione, Salvatore Mastino, abbiamo sciolto l’enigma. Le case di fatto erano inserite nella zona residenziale, ma per una somma di disguidi tecnici e cartografici sono rimasti fuori dal perimetro e finite in campagna». Chiarite le criticità sollevate dalla Regione, fra le parti sono seguiti diversi incontri per il da farsi. «Per evitare di ripartire da zero, il Puc sarà approvato con le case in zona agricola, subito dopo sarà una variante a sanare il tutto», aggiunge Salis.

La politica

Un lavoro pronto che aspetta solo l’alzata di mano in Aula. Intanto l’ex capogruppo di minoranza del Consiglio, Michele Schirru, afferma: «Se il centro sinistra dovesse vincere le elezioni, il Piano urbanistico sarà il primo atto che approveremo». Pronta la replica di Paolo Salis: «Lo strumento urbanistico sarebbe già una realtà se Schirru e gli altri avessero aspettato qualche giorno prima di dimettersi. Resta la speranza nel commissario straordinario che dovrebbe arrivare in questi giorni. Si tratta di un percorso amministrativo ormai arrivato al capolinea e condiviso dalla Regione», conclude l’ex vice sindaco Salis.