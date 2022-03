Il Puc è questo ma cambierà 

Si alza il sipario sul Puc ma non convince del tutto. Neppure la maggioranza, che apre a ulteriori modifiche. Il percorso cominciato nell’estate 2020 sta arrivando alle battute finali ma i tempi sono dettati anche dall’incombere delle elezioni: al massimo dovrà essere adottato a fine aprile. Improbabile. Lo strumento per la Lanusei del futuro, è stato costruito anche grazie ai contributi dei cittadini che hanno portato esigenze e proposte di fronte ai progettisti.

Confronto

La giornata di ieri è stata un momento di confronto per arricchire il Piano di osservazioni. E il confronto, diretto, c’è stato. Dall’opposizione, Maria Tegas, ha posto un problema di fondo: «Qual è l’obiettivo politico di questo Puc? Non è chiaro. Non ha ambizione, è un compitino, un Puc scolastico. Mi sarei aspettata un coinvolgimento maggiore a più livelli, un piano risolutivo su alcune problematiche croniche nei piani di lottizzazione. Mi aspetto ci siano i tempi per poterci mettere mano, perché si può lavorare per renderlo più competitivo e ambizioso». Infatti, come ha sottolineato il consigliere d’opposizione Davide Ferreli, sono stati pochi gli spazi destinati alle attività produttive.

L’assessore

Soddisfatta, invece, l’assessore ai lavori pubblici Cinzia Marongiu che invita alla presentazione di emendamenti. «È un buon Puc, è un progetto del territorio, frutto sì degli indirizzi politici, ma anche della partecipazione dei cittadini. Rivede il Puc attuale, riconsidera le zone dove era già prevista l’espansione, ma sono salve solo quelle a rischio idrogeologico basso. Di Cost’e Cocco, per esempio, siamo riusciti a salvare una parte, pur facendo delle opere di mitigazione. Per noi è importante che si possa venire ad abitare a Lanusei, impossibile senza un Puc adeguato al Ppr. Sono state individuate delle nuove aree edificabili a valle: Lixius, sopra i geometri, Riu Cannas».