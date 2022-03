Il Psd’Az attacca Concu e punta su Camba 

Dissapori che risalgono a giugno dello scorso anno, con la nascita del gruppo dei Quattro Mori - battezzato alla presenza dello stesso governatore Christian Solinas - da subito pronto ad approdare in maggioranza. «In tutta risposta il sindaco Concu, dando prova di scarsa diplomazia e poco rispetto istituzionale», dicono i sardisti, «ha revocato la delega al nostro assessore impedendo di fatto un nostro possibile riavvicinamento. Neanche il lodevole tentativo dei consiglieri comunali della Lega, di far aprire il confronto politico tra le diverse componenti del centrodestra, ha portato risultati positivi. Il confronto è naufragato a causa della totale chiusura da parte del sindaco e delle forze politiche che lo sostengono (ad eccezione della Lega)», ricordano gli esponenti del Psd’Az, «che hanno imposto la pregiudiziale di anteporre la nostra accettazione alla sua riconferma rispetto al confronto politico sui problemi lasciati irrisolti. Questo atteggiamento unidirezionale da parte del sindaco Concu e della sua maggioranza, ha inferto un colpo mortale a qualsiasi possibilità d’intesa».

La decisione era nell’aria da settimane, nonostante il tentativo - ormai fallito - di costruire una colazione di centrodestra unita. “Il nostro è un no alla riproposizione di Gigi Concu alla guida del Comune, come atto di grande responsabilità nei confronti di tutti quei cittadini che pensano - come noi - che Selargius meriti molto di più di quanto hanno saputo esprimere il sindaco uscente e la sua Giunta da lui resa a ranghi ridotti», spiega Nanni Pulli, del direttivo cittadino del Psd’Az, in una nota condivisa con gli esponenti selargini del partito. «La nostra non è una presa di posizione strumentale, ma una decisione sofferta, maturata dopo numerosi tentativi fatti per trovare un’intesa comune nello schieramento dell’attuale maggioranza».

Lo strappo è ufficiale: il Psd’Az dice no alla ricandidatura del sindaco uscente Gigi Concu e vira verso il progetto civico che si sta costruendo intorno al nome di Franco Camba.

Rottura definitiva

Le ruggini

Dissapori che risalgono a giugno dello scorso anno, con la nascita del gruppo dei Quattro Mori - battezzato alla presenza dello stesso governatore Christian Solinas - da subito pronto ad approdare in maggioranza. «In tutta risposta il sindaco Concu, dando prova di scarsa diplomazia e poco rispetto istituzionale», dicono i sardisti, «ha revocato la delega al nostro assessore impedendo di fatto un nostro possibile riavvicinamento. Neanche il lodevole tentativo dei consiglieri comunali della Lega, di far aprire il confronto politico tra le diverse componenti del centrodestra, ha portato risultati positivi. Il confronto è naufragato a causa della totale chiusura da parte del sindaco e delle forze politiche che lo sostengono (ad eccezione della Lega)», ricordano gli esponenti del Psd’Az, «che hanno imposto la pregiudiziale di anteporre la nostra accettazione alla sua riconferma rispetto al confronto politico sui problemi lasciati irrisolti. Questo atteggiamento unidirezionale da parte del sindaco Concu e della sua maggioranza, ha inferto un colpo mortale a qualsiasi possibilità d’intesa».

Schiaffo alla maggioranza

Un no accompagnato da una scia di critiche verso l’attuale maggioranza. «Il nostro giudizio su questi quasi cinque anni di governo cittadino è fortemente negativo», sottolineano i sardisti che parlano di «quasi completa incapacità da parte della Giunta Concu di utilizzare le ingenti risorse ereditate dal sindaco Cappai, sia di dar corso a nuovi interventi per la città. Rileviamo, purtroppo, che l’attività della Giunta e di qualche ufficio del Comune, si sia concentrata, solo in questi ultimi mesi della consiliatura, nell’esecuzione di asfalti, segnaletiche stradali, nuovi dossi, manutenzioni del verde che tanto sanno di becera propaganda elettorale, forse per coprire le numerose falle degli anni passati. La verità è che il sindaco Concu ha ricevuto in dote un potenziale straordinario, ma ha reso alla cittadinanza solo briciole dell’ultim’ora».

Tutto su Camba

Ora i sardisti puntano su Camba. «Per il bene di Selargius ci mettiamo a lavorare cercando la collaborazione di tutte quelle forze che, come noi, vogliano il cambiamento, e propongano con noi un nuovo progetto per la città», annunciano. «In quest’ottica abbiamo letto con grande interesse le dichiarazioni di Franco Camba, che riteniamo essere un ottimo stimolo per l’apertura di un proficuo dialogo. Una persona seria e di spessore culturale», sottolineano, «col quale valuteremo la possibilità di intraprendere un percorso comune per dare a Selargius quel molto di più che si merita».

