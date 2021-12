«Il prossimo sindaco? Spero sia una donna» 

«Era quello che speravo da inizio mandato: un Consiglio perbene, che venisse ricordato per il rispetto e la correttezza. La strada sinora è quella giusta: la minoranza sta facendo un’opposizione utile e costruttiva, e arrivare all’approvazione all’unanimità di quasi tutti gli atti è un gran bel risultato».

Quarantadue sedute del Consiglio comunale in un anno, con quasi tutti sempre presenti. Cinquecentodieci le riunioni delle sei commissioni consiliari, con una media di 43 incontri al mese, e decine di documenti approvati fra ordini del giorno, mozioni - molte arrivate anche dai banchi dell’opposizione - e delibere proposte dalla Giunta. «Un bilancio positivo, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria», commenta la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni, 67 anni, mentre traccia un riepilogo di questo primo anno alla guida del parlamentino di via Porcu.

C’è però chi, fuori dal palazzo comunale, storce il naso

«E sbaglia, se vogliamo davvero cambiare e migliorare la città dobbiamo essere uniti, senza rivalità e distinzioni politiche, altrimenti rischiamo di ripetere gli errori del passato».

Stesso clima anche nell’ufficio di presidenza, con la sua vice che fa parte dell’opposizione?

«Con Romina Angius ci lega un rapporto di amicizia dopo anni di leale collaborazione nelle passate consiliature».

Il provvedimento preso dal Consiglio in questo primo anno che la rende più orgogliosa?

«Sono tanti, sicuramente l’approvazione della carta etica contro l’omofobia e l’istituzione della commissione pari opportunità sono in cima alla lista. Mi ha emozionato molto anche la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. E poi a breve partiranno i lavori di ristrutturazione della sala consiliare, con l’ammodernamento degli impianti tecnologici e finalmente l’introduzione del sistema di voto elettronico».

C’è invece un progetto per la città che vorrebbe si concretizzasse durante il suo mandato da presidente?

«Mi piacerebbe vedere le ex Fornaci Picci rinascere, almeno l’inizio dei lavori».

Il suo voto al sindaco e alla Giunta in questo primo anno?

«Dieci e lode, stanno lavorando bene e c’è la massima condivisione su tutto».

E alla minoranza?

«Stesso voto, ciascuno di loro ha dato un contributo nell’attività consiliare. Spero continui così anche nei prossimi quattro anni, per il bene della città».

Il consigliere più indisciplinato e quello più diligente?

«Sono tutti rispettosi, a partire dai consiglieri più giovani che si stanno dimostrando educati e volenterosi».

Torniamo alla sua vita politica: è sempre una donna del Pd?

«Sono una persona moderata che ha sempre guardato a sinistra. Quest’anno non ho rinnovato la tessera, visti anche i problemi che il partito vive a livello regionale, ma nasco col Pd e mi considero sempre una dem».

Cosa augura a Quartu per il 2022?

Che diventi davvero la terza città della Sardegna, non solo per numero di abitanti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, e sono certa che questa consiliatura farà la differenza in questo percorso di crescita».

Fra quattro anni la città sarà pronta per una sindaca donna?

«Perché no? Probabilmente lo è stata anche in passato, ma senza individuare la persona giusta che potesse governare la città».

Potrebbe essere lei?

«No, ormai ho una certa età. Non mi candido più, concludo la mia carriera politica con Graziano Milia sindaco, così come ho iniziato 25 anni fa».

