Il Pronto soccorso riapre nel caos 

Dopo tre giorni di stop forzato, ieri mattina il Pronto soccorso ha riaperto. A dare un po’ di ossigeno al reparto urgenze-emergenze sono ancora una volta i medici in affitto, o servizio di somministrazione medica, come preferisce definirli il direttore generale della Asl di Oristano Angelo Maria Serusi. Qualche rinforzo è arrivato anche dalle corsie di Chirurgia e Medicina, ma l’emergenza al San Martino è tutt’altro che superata e alla denuncia del Comitato per il diritto alla salute si aggiunge quella dell’Ordine dei medici.

I disagi

Ieri è stata un’altra giornata campale per il personale, ormai ridotto all’osso dalla variante Omicron. Il virus dilaga tra infermieri e operatori socio sanitari: dei medici in organico al Pronto soccorso, solamente uno risulta attualmente negativo e garantire turnazioni regolari diventa un rebus. «La situazione generale è complicata - riferisce Serusi - si sta cercando di alleggerire l’Osservazione breve trasferendo alcuni pazienti in Medicina». Con i reparti assediati da utenti contagiati, però, mantenere percorsi “puliti” è praticamente impossibile malgrado gli sforzi. Ieri l’arrivo in ospedale di una mamma con il suo bimbo di 4 mesi, entrambi positivi, ha costretto la pediatra di turno a svolgere gli accertamenti a bordo di un’ambulanza: solamente un’oss ad assisterla (ma fuoro dall’ambulanza) durante la visita.

L’attacco

Dura la presa di posizione dell’Ordine dei medici. «In sanità e nell’assistenza ci vogliono competenze organizzative, non si può operare nell'improvvisazione pur comprendendo l’emergenza del momento» si legge in un comunicato. L’organizzazione esprime «sconcerto e rabbiosa inquietudine per l'esito catastrofico su cui è venuta a franare l'assistenza sanitaria in città e nell'intera provincia, colta, ancora una volta, impreparata di fronte all'ennesima emergenza causata dalla carenza di personale sanitario davanti alla nuova inarrestabile ondata di contagi e ricoveri dovuti al coronavirus». Sul ricorso esclusivo ai medici in affitto interviene invece il Comitato per il diritto alla salute. «È illegittimo e pericoloso perché espone a seri rischi i pazienti che arrivano al presidio specie in codice rosso o giallo - sostengono - Si tratta di professionisti che non possono far valere la specializzazione in medicina di emergenza, necessaria per operare in Pronto soccorso». Il rischio, conclude il Comitato, è che si crei un precedente pericoloso.