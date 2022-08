«Il pronto soccorso riapre il 22 agosto» 

La direttrice della Asl Sulcis svela come il raggiungimento dell’obiettivo sia stato possibile grazie ad uno straordinario sforzo organizzativo e strategico: «E che per essere efficace e duraturo dovrà essere consolidato con il reperimento di figure professionali dedicate in maniera esclusiva. - continua - Abbiamo lavorato per cercare di garantire quanto prima la riapertura e ora siamo riusciti a trovare una soluzione grazie all’ausilio di medici in affitto, di turni in prestazione aggiuntiva e del ricorso a figure equipollenti da altri reparti». Soluzioni che non pongono la parola fine allo stato di emergenza, perché la carenza del personale rimane: «È su questo punto che stiamo lavorando per risolvere le criticità nel medio e lungo termine. - prosegue la Campus - Ringrazio l’assessore alla Sanità Mario Nieddu per il supporto ed il continuo confronto. C’è ancora molto lavoro da fare e la strada non è di certo in discesa, ma rimane la ferma volontà di restituire ad Iglesias un presidio pienamente operativo».

Il Pronto soccorso del Cto d’Iglesias riaprirà il prossimo 22 agosto. La comunicazione che non ti aspetti (dopo la conferenza socio sanitaria di martedì che aveva posticipato la risoluzione del problema al 5 settembre) arriva direttamente dalla direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus, che nella serata di ieri ufficializza il ripristino del servizio fermo da oltre un mese e mezzo.

La scelta

«È un primo passo e resta ferma la volontà di rafforzare l’ospedale d’Iglesias. - dichiara la direttrice - Un risultato che seppure parziale restituisce al territorio un servizio fondamentale come è quello del primo soccorso». Dunque nessuna volontà d’impoverimento dei servizi erogati dal presidio ospedaliero e nessun ipotetico disegno di una serrata totale: «Le prestazioni verranno regolarmente erogate dal prossimo 22 agosto - spiega - con un’articolazione oraria dal lunedì al venerdì 24 ore su 24 e fino alle 14 del venerdì».

La direttrice della Asl Sulcis svela come il raggiungimento dell’obiettivo sia stato possibile grazie ad uno straordinario sforzo organizzativo e strategico: «E che per essere efficace e duraturo dovrà essere consolidato con il reperimento di figure professionali dedicate in maniera esclusiva. - continua - Abbiamo lavorato per cercare di garantire quanto prima la riapertura e ora siamo riusciti a trovare una soluzione grazie all’ausilio di medici in affitto, di turni in prestazione aggiuntiva e del ricorso a figure equipollenti da altri reparti». Soluzioni che non pongono la parola fine allo stato di emergenza, perché la carenza del personale rimane: «È su questo punto che stiamo lavorando per risolvere le criticità nel medio e lungo termine. - prosegue la Campus - Ringrazio l’assessore alla Sanità Mario Nieddu per il supporto ed il continuo confronto. C’è ancora molto lavoro da fare e la strada non è di certo in discesa, ma rimane la ferma volontà di restituire ad Iglesias un presidio pienamente operativo».

Le reazioni

L’annuncio dell’esponente massimo dell’azienda sanitaria sulla restituzione del servizio di pronto intervento ad un potenziale bacino d’utenza di 50 mila abitanti, arriva inaspettato e coglie di sorpresa anche il primo cittadino Mauro Usai: «Ho voluto sentire direttamente la direttrice per accertare la veridicità della comunicazione. - dichiara il sindaco - Si tratta di una buona notizia, ma dalla chiusura del reparto ad oggi se ne son dette e promesse tante e per questo mi riservo di crederci soltanto quando lo vedrò con i miei occhi. Il prossimo 22 agosto sarò lì per accertarmene di persona». Nel frattempo prosegue lo stato d’agitazione ed il presidio permanente di protesta organizzato dalla Cgil, Cisl e Uil all’esterno del presidio ospedaliero di via Cattaneo: «La nostra rimostranza non si fermerà. - dichiara il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti - Abbandoneremo l’ingresso del Pronto soccorso soltanto quando erogherà regolarmente le prestazioni. Inoltre bisogna metter mano alle tante criticità della sanità pubblica territoriale».

