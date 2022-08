Il Pronto soccorso riapre a settembre 

Nel frattempo durante la conferenza socio sanitaria svoltasi nella serata, in presenza dell’assessore alla Sanità Mario Nieddu, dei 23 sindaci del Sulcis Iglesiente e dei vertici della Asl Sulcis, il primo cittadino Mauro Usai ha abbandonato infuriato i lavori, dopo aver appreso che il Pronto soccorso del Cto non riaprirà nell'immediato. Dunque nessun spostamento fra il personale dei reparti dei due ospedali del territorio, atto al celere ripristino del servizio e nemmeno, come si era prospettato in un primo momento, una riapertura graduale dal lunedì al venerdì dal 13 agosto per via dell’arrivo e apporto dei medici in affitto: «Ci stanno prendendo in giro. Arriveranno i medici in affitto e l’attuale numero del personale è identico a quello precedente all’interruzione del servizio del Pronto soccorso del Cto e quindi non si capisce quali siano i reali motivi che impediscano la risoluzione del problema. - tuona Mauro Usai - Oggi ancora una volta stanno dimostrando di voler chiudere il presidio ospedaliero d’Iglesias». Efisio Aresti, segretario territoriale della Uil Fpl dichiara: «Dopo oltre 4 ore di conferenza socio sanitaria il risultato è chiaro, nessuna delle promosse fatte sarà mantenuta. Il Pronto soccorso non riaprirà il 13 agosto come invece prospettato dalla direttrice generale Giuliana Campus lo scorso 4 agosto in presenza del presidente del Consiglio regionale, dei 23 sindaci del territorio e dei sindacati. Non verrà riattivato in nessuna delle modalità che erano state illustrate. Persino la data del 5 settembre, con un’apertura dal lunedì al giovedì, non appare certa. Dissentiamo da tutto questo e non intendiamo accettarlo».

La promessa di riaprire il Pronto soccorso del Cto il 13 agosto, fatta dopo la marcia del Sulcis su Cagliari, non sarà mantenuta: si rischia di arrivare al 5 settembre con apertura e solo dal lunedì al giovedì. Ma intanto il presidio continua ad essere attivo sul sito ufficiale del sistema sanitario regionale confondendo i potenziali utenti. E al caos nella sanità pubblica del Sulcis Iglesiente si aggiunge anche una nuova grana: reparto di Rianimazione del Cto chiuso per due giorni a causa di un’infezione da Klebsiella fra alcuni ricoverati e momentanea mancanza di medici.

Il caos

Una giornata convulsa quella di ieri, iniziata con un comunicato del direttore del reparto di Rianimazione del Cto d’Iglesias, Aldo Clemenza, che per la sanificazione dei locali dovuta alla Klebsella e la positività di un medico al Covide, ha richiesto l’immediata sospensione del servizio. Da cui la prima polemica: «Il direttore Clemenza afferma che senza il personale necessario non potrà riattivare la Rianimazione. - dichiara il presidente della rsu Asl Sulcis Gino Cadeddu - Sappiamo della carenza di anestesisti e di rianimatori e lui potrebbe essere il primo a sostituire le figure mancanti, anziché continuare a recarsi al centro hub d’Iglesias per occuparsi delle vaccinazioni».

La conferenza

Nel frattempo durante la conferenza socio sanitaria svoltasi nella serata, in presenza dell’assessore alla Sanità Mario Nieddu, dei 23 sindaci del Sulcis Iglesiente e dei vertici della Asl Sulcis, il primo cittadino Mauro Usai ha abbandonato infuriato i lavori, dopo aver appreso che il Pronto soccorso del Cto non riaprirà nell'immediato. Dunque nessun spostamento fra il personale dei reparti dei due ospedali del territorio, atto al celere ripristino del servizio e nemmeno, come si era prospettato in un primo momento, una riapertura graduale dal lunedì al venerdì dal 13 agosto per via dell’arrivo e apporto dei medici in affitto: «Ci stanno prendendo in giro. Arriveranno i medici in affitto e l’attuale numero del personale è identico a quello precedente all’interruzione del servizio del Pronto soccorso del Cto e quindi non si capisce quali siano i reali motivi che impediscano la risoluzione del problema. - tuona Mauro Usai - Oggi ancora una volta stanno dimostrando di voler chiudere il presidio ospedaliero d’Iglesias». Efisio Aresti, segretario territoriale della Uil Fpl dichiara: «Dopo oltre 4 ore di conferenza socio sanitaria il risultato è chiaro, nessuna delle promosse fatte sarà mantenuta. Il Pronto soccorso non riaprirà il 13 agosto come invece prospettato dalla direttrice generale Giuliana Campus lo scorso 4 agosto in presenza del presidente del Consiglio regionale, dei 23 sindaci del territorio e dei sindacati. Non verrà riattivato in nessuna delle modalità che erano state illustrate. Persino la data del 5 settembre, con un’apertura dal lunedì al giovedì, non appare certa. Dissentiamo da tutto questo e non intendiamo accettarlo».

Il sito

Intanto nel Pronto soccorso non mancano i “disservizi informatici”, come racconta un lettore a L’Unione Sarda: dopo una caduta dalla bici ha consulta il sito ufficiale del sistema sanitario della Sardegna per individuare il Pronto soccorso con meno lista d’attesa: «Quello del Cto risultava attivo e aggiornato in tempo reale - spiega - C’erano alcuni codici verdi e altri gialli e poco tempo d’attesa. Così mi son messo in marcia e solo una volta arrivato sul posto mi è stato comunicato che il servizio è interrotto da tempo. Eppure il sistema continua ad aggiornarsi e a dare delle indicazioni sulle prestazioni fornite, molto precise». Un mistero che potrebbe essere svelato da un’anomalia informatica e che aggiorna il numero delle prestazioni con dei codici identificativi del Pronto soccorso, ma che son riconducibili ad altri reparti.

