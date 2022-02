Il Pronto soccorso resta chiuso, un weekend di fuoco  

Il personale sanitario ce la mette tutta per gestire le emergenze con spirito di abnegazione, ma con cinque infermieri, tre Oss e due medici contagiati, l’impresa è titanica. Così come diventa difficile, se non impossibile, riuscire a mantenere aree sterili e percorsi ben separati. Per chi ha la sfortuna di dover ricorrere alle cure mediche, d’altronde, le alternative sono poche. I reparti Covid sono al collasso in tutta l’Isola e non fa eccezione Ghilarza, adibito all’emergenza poche settimane fa e già saturo. A Bosa Medicina è in affanno. E così per qualcuno l’attesa di un trasferimento in reparti attrezzati si è rivelata fatale.

Per tutta la giornata ieri si è proceduto con la sanificazione del reparto di Medicina e delle sale destinate al trattamento dei codici rossi nell’Obi. «L’accesso al Pronto soccorso per le criticità sarà comunque garantito - assicura Serusi - ma la riapertura dell’area, inizialmente prevista per ieri sera, è stata posticipata a inizio settimana prossima». Intanto, anche ieri davanti alle porte scorrevoli del reparto urgenze-emergenze, l’attesa per le ambulanze è stata lunghissima. «Abbiamo a bordo una paziente con difficoltà respiratorie risultata positiva al test antigienico, ma qui a Oristano non ci sono più letti disponibili - spiega una volontaria - Non sappiamo ancora dove sarà trasportata, al Binaghi ad esempio i pazienti non vengono accettati in assenza di tampone molecolare». In mattinata un altro utente giunto in ambulanza da una Rsa ha desistito ed è stato riaccompagnato in struttura.

Il Pronto soccorso di Oristano resta chiuso fino alle 8 di lunedì. La situazione è sempre più esplosiva tra i corridoi del San Martino, dove ieri sera si contavano venti pazienti positivi nel reparto di Medicina e altri 17 nell’Osservazione breve. Il focolaio non ha risparmiato neppure medici e infermieri: una ventina in tutto quelli contagiati. E intanto, a sorpresa, sono arrivate le dimissioni del direttore sanitario dell’ospedale, Peppinetto Figus. Un addio che certifica la situazione di piena emergenza, anche se il direttore generale Angelo Maria Serusi frena: «Il dottor Figus ricopre ancora l’incarico a tutti gli effetti».

L’allarme

Nei reparti

Il tavolo

Che il numero degli operatori sanitari sia in costante deficit, non è certo un segreto. Ieri l’argomento è stato affrontato nel corso del duplice vertice nella sede della Asl di via Carducci. In mattinata il direttore generale ha incontrato i rappresentanti sindacali del personale infermieristico, amministrativo e tecnico; nel pomeriggio la replica con i sindacati di medici e dirigenti. «Un incontro informale - spiega Angelo Maria Serusi - per una panoramica delle criticità, ma anche degli aspetti virtuosi dei protocolli». Nel primo gruppo rientra senza dubbio la carenza di paramedici. Per far funzionare adeguatamente il San Martino ne servirebbero in tutto una novantina. «Circa quaranta sono già assunti a termine, ma attendono la stabilizzazione», osserva il direttore generale. Sui camici bianchi, invece, le valutazioni sono ancora in corso, ma tra i reparti in maggiore difficoltà rientrano Pediatria, Emodinamica, Chirurgia e ovviamente il Pronto soccorso, dove troppo spesso un solo specialista è chiamato a coprire il turno, con l’ausilio dei cosiddetti “medici in affitto”. «Abbiamo apprezzato la sensibilità del neo direttore sui temi affrontati», afferma Michele Zucca, segretario provinciale della Uil Fp. Tra le richieste, anche una rimodulazione delle posizioni di coordinamento e quelle organizzative.

