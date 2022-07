Il Pronto soccorso resta chiuso 

Il disagio investe la popolazione dei 23 Comuni della provincia: realtà periferiche che già a corto di medici di medicina generale, guardie mediche e turistiche e pediatri, riversano le proprie esigenze sul Pronto soccorso del Sirai: «La si tuazione inaccettabile, il documento congiunto di tutti i primi cittadini per richiedere la dichiarazione dello stato d’emergenza, ancora non ha ricevuto alcuna risposta», d sindaco di Fluminimaggiore Marco Corrias.

Ma di giorni ne sono passati quasi 30 ed i 127 mila cittadini del Sulcis Iglesiente continuano a fare riferimento soltanto sul servizio del presidio ospedaliero del Sirai.Quelle che sono state definite “piazzate” evidentemente non sono bastate. - dichiara il sindaco d’Iglesias Mauro Usai - Come non sono bastate le interlocuzioni, i documenti e le proposte. È evidente la totale assenza d’interesse politico». Per il primo cittadino il danno arrecato è incalcolabile: «Incide persino sulla programmazione degli eventi estivi. - spiega - Costringe ad una revisione dei piani sanitari anche rispetto alla gestione dell’emergenza».

È È Un mese senza Pronto soccorso a Iglesias. Era il 22 giugno quando la direttrice generale della Asl 7 Giuliana Campus comunicò di dover interrompere il servizio del Pronto soccorso del Cto per permettere a quello del Sirai di Carbonia di proseguire la propria attività. La mancanza contemporanea di più medici costrinse ad una decisione che inizialmente doveva gravare sul reparto d’Iglesias per tre giorni.

Attesa vana

Quali soluzioni?

Per il segretario territoriale della Cgil Gianni Zedde, «si deve tamponare l’emergenza, riuscire a ricorrere alle risorse aggiuntive regionali, divulgarne le condizioni in modo che tutti sappiano quali siano i vantaggi. Per i medici provenienti da altre Asl entro i 50 km si prevederebbero 600 euro a notte, 230 per il personale del comparto. Oltre i 50 km si passa rispettivamente a 690 e 270. Qualora si vada oltre l’orario d’istituto si sommano le prestazioni aggiuntive: 60 euro all’ora per i medici e circa 25 per il personale di comparto. È chiaro che deve trattarsi di una soluzione a breve termine» . Il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias, Graziano Lebiu, chiede di concentrarsi sulle possibili soluzioni, non ragionando sui numeri della dotazione organica disponibile, ma su quelli delle prestazioni fornite dai due presìdi: « Nell’ultimo trimestre i due reparti hanno servito circa 6.500 utenti. Tremilacinquecento al Sirai e 3000 al Cto. L’aziendalizzazione del pubblico impiego poggia sul caposaldo che si individuino i servizi sanitari che si intendono garantire ai cittadini e su questi ci si deve attivare per la programmazione del personale ». Lebiu auspica qualora dovessero persistere le condizioni e i numeri avversi al riequilibrio dei due Pronto soccorso, di potersi confrontare in Asl con i soli dati di fatto, l asciando sullo sfondo polemiche strumentali».

