«Il progetto gasiera non tutela la salute» 

«Il progetto non è condivisibile ai fini della tutela della salute della popolazione residente nell’area». È netto il parere del dipartimento Ambiente e salute dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sul progetto della gasiera che la Snam vorrebbe ormeggiare a Portovesme.

Il documento

Un parere (non vincolante) reso dall’Iss al Ministero della Transizione ecologica, nell’ambito della Valutazione di impatto ambientale in corso al Mite. Dal dipartimento Ambiente e Salute non hanno dubbi: «Il progetto non è idoneo per questo territorio - scrivono - in quanto capace di determinare un impatto, in particolare sulla matrice aria, che va ad aggiungersi a quello già presente e previsto con la riattivazione di altre sorgenti di emissione industriale». Nelle sei pagine del dipartimento dell’Iss, si analizza con attenzione particolare il capitolo emissioni. Secondo il parere dell’Iss le emissioni delle navi, in particolare quelle di anidride solforosa delle navi spola durante le manovre in porto, non sarebbero state prese in considerazione nel progetto, così come non ci sarebbe una valutazione delle emissioni di microinquinanti e del particolato dai fumi delle navi. «L’opera in esame - si legge - porterà ad un aumento di emissione per inquinanti che hanno effetto sulle patologie dell’apparato respiratorio». Altra questione sollevata dall’Istituto superiore di Sanità riguarda le dimensioni del porto. «L’installazione dell’impianto - continua - che prevede la presenza di un’unità Fsru all’interno del piccolo porto di Portovesme, rappresenta un’anomalia rispetto agli analoghi impianti di rigassificazione già presenti in Italia». Un parere (che si sommerà agli altri) accolto con favore dagli ambientalisti.«È la nostra posizione: Portoscuso non può continuare ad essere sacrificata», dice Lidia Frailis, di Donne Ambiente Sardegna

Portovesme srl

Intanto si crea un asse Sardegna-Sicilia per chiedere al Governo provvedimenti per affrontare il caro-energia. Una collaborazione tra i sindacati della Portovesme srl e quelli delle Acciaierie di Sicilia, con sede a Catania. Due realtà industriali accomunate dall’impossibilità di mantenere in marcia gli impianti per gli altissimi costi energetici ma anche dalle conseguenze drammatiche per i lavoratori: le acciaierie catanesi resteranno completamente ferme per tutto agosto, la Portovesme srl potrebbe fermare il 90% degli impianti ad ottobre. Le due Rsu e le rispettive segreterie si sono incontrate con una riunione in videoconferenza. «Il Governo nulla ha fatto per dare un aiuto concreto alle aziende energivore insulari - si legge in un comunicato congiunto delle segreterie territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec e Fiom Cgil di Catania, Rsu Portovesme srl e Rsu Acciaierie di Sicilia - i cui costi incidono rispetto alle aziende concorrenti peninsulari, per oltre 50 milioni nel caso della Portovesme srl e nel caso di Alfa Acciai per più del 40 per cento. Il fatto che le due aziende si trovino nelle rispettive isole di Sicilia e Sardegna, implica che non possano giovare degli strumenti compensativi, come ad esempio la superinterrompibilità. Oggi più che mai devono essere create le condizioni perché il gap con le altre regioni d’Italia sia superato, garantendo alle nostre regioni pari opportunità e dignità».