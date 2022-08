Il procuratore trasferito ad Asti 

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha deciso la nuova destinazione di Biagio Mazzeo. Dopo sette anni di servizio a Lanusei, il procuratore capo andrà ad Asti dove subentra ad Alberto Perduca, che ha lasciato per raggiunti limiti d’età. A meno di tempi più ristretti, l’arrivo in Piemonte di Mazzeo è previsto fra ottobre e novembre. Lo anticiperà di qualche settimana Gualtiero Battisti, sostituto procuratore atteso ad Alessandria. Al momento della partenza del procuratore la direzione dell’ufficio sarà affidata, per titolo di anzianità, al sostituto Giovanna Morra nel ruolo di facente funzioni. Entro l’anno arriverà a Lanusei il secondo sostituto, Valentina Vitolo, poi ci sarà da attendere la nomina del successore di Mazzeo.

Le inchieste

Sessantaquattro anni il prossimo 16 ottobre, lucano di Maratea, Mazzeo è arrivato in Ogliastra nella primavera 2015, prendendo il posto di Domenico Fiordalisi. Dal 2 novembre del 1998 era sostituto alla Procura di Genova, dove aveva seguito inchieste importanti tra cui gli accertamenti sulla tragica alluvione che nel novembre del 2014 aveva seminato distruzione e morte in Liguria. Nel settennato in Ogliastra ha coordinato inchieste di rilievo. Dal caso del Poligono di Quirra ai diversi omicidi da muretto a secco passando per attentati ad amministratori e traffico di droga. Il magistrato, che il Csm ha scelto per guidare la Procura di Asti preferendolo al sostituto di Torino Giancarlo Avenati Bassi, è stato tra i firmatari del protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Prima di Mazzeo partirà Gualtiero Battisti (49 anni) e dunque a Lanusei la Procura si tingerà di rosa con Giovanna Morra (41) e Valentina Vitolo (32), magistrata ordinaria in tirocinio al palazzo di giustizia di Firenze.

Organici in bilico

Tra l’addio di Fiordalisi e la nomina di Mazzeo, la guida della Procura di Lanusei è rimasta vacante per due anni. «In attesa che il Csm nomini il successore di dottor Mazzeo mancherà un procuratore capo che dovrà svolgere a pieno le sue funzioni», dice Gianni Carrus (58 anni), presidente dell’Ordine degli avvocati del Foro di Lanusei. Al palazzo di giustizia emergono carenze anche tra giudici e personale amministrativo. Rispetto alla pianta organica di sei giudici, sono in servizio Giorgio Cannas (presidente), Mariano Arca, Paola Murru e Giada Rutili. Due magistrati, Nicole Serra e Giulia Aresu, sono a casa per motivi personali. Un bagliore di luce in fondo al tunnel è concesso dall’arrivo, a settembre, di due cancellieri vincitori di concorso.