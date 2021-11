«Il primo mese da sindaco? Ok» 

Littera ha incontrato il collega sindaco di Samassi Enrico Pusceddu. Tema del colloquio: l’associazione Città della terra cruda. Nell’agenda figurano «la chiamata all’azione in tema culturale a artistico per ridare a Serramanna uno sviluppo artistico a tutto tondo», e il confronto «con numerose realtà sportive locali per definire al meglio il calendario delle attività nelle diverse strutture sportive disponibili». Importante, su questo versante, «la disponibilità dell’Itis Buonarotti, e della provincia del Sud Sardegna, per la messa a disposizione delle associazioni della palestra scolastica di via Svezia dell’istituto».

Punto di partenza: l’intreccio di quelle che Littera definisce “relazioni istituzionali”, in attesa di affrontare le priorità in materia protezione civile, sociale ed economiche del paese. «Insieme al collega, consigliere con incarico alla Protezione civile, Maurizio Solinas, la Polizia locale, la compagnia barracellare e l’ufficio tecnico siamo stati ospiti della sede territoriale della Protezione civile: si parte per aggiornare il nostro Piano e soprattutto per costituire il nucleo di volontari», scrive Littera. L’agenda prosegue con l’incontro «col presidente del Cda del Cisa Consorzio organizzazione di cui il nostro Comune detiene oltre il 20 per cento di quote». Il tavolo (a cui ha preso parte anche la vicesindaca con delega anche alla gestione rifiuti Moralvia Montis) è aperto, e tratterà tra l’altro la vicenda dei debiti del Comune di Serramanna verso il Cisa e la questione ecocentro.

Gabriele Littera, il nuovo sindaco di Serramanna, fa il bilancio dell’avvio dell’avventura da da primo cittadino. «È passato il primo mese con l’incarico da sindaco della mia comunità. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti insieme ai colleghi», scrive su facebook. Dall’incontro con la Protezione civile territoriale al vertice col Cda del Cisa, passando con i contatti con i sindaci dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano: l’agenda del primo cittadino è densa di impegni. Littera, trionfatore al voto del 10 e 11 ottobre, prende confidenza con la macchina amministrativa e lavora per tradurre in fatti concreti il programma elettorale.

L’agenda

Gli impegni

I progetti

L’edilizia scolastica potrebbe segnare uno dei punti più qualificanti per il nuovo esecutivo. «Procede spedita l’attività in ordine a importanti investimenti, come ad esempio il bando relativo alla progettazione del campus scolastico da oltre 4 milioni di euro di via Sicilia, sia a investimenti minori come il bando del ministero della Transizione ecologica per l’acquisto di un cosiddetto Mangiaplastica». Il sindaco Littera annuncia una prossima, importante, seduta di Giunta. «Tratteremo tra l’altro una variazione di bilancio, grazie alla quale contiamo di destinare risorse importanti a tutta una serie di settori e dalla quale comincerà ad emergere la direzione politica che la nostra amministrazione intende dare alla nostra comunità».

