Il Primo Maggio di Elisabetta Cois  «Al concertone accanto a Fedez» 

Undici anni fa è partita da Sarroch per inseguire il sogno di farsi strada nel mondo della musica: oggi salirà sul palco del concertone del Primo Maggio a Roma e si esibirà come corista al fianco di Fedez. Per Elisabetta Cois, 31 anni, questo sarà un giorno speciale: per una volta sarà lei, vocal coach di artisti di successo, ad esibirsi davanti a milioni di spettatori su un palcoscenico che ospiterà quaranta cantanti per sei ore non stop di musica dal vivo. A dispetto della sua giovane età, Elisabetta Cois – cresciuta tra Sarroch e Pula - , esperienza nel mondo della musica ne ha accumulata parecchia: prima si è diplomata alla Cpm, la scuola di musica di Milano riconosciuta dal Miur come istituto di alta formazione, dove poi è diventata anche insegnante, per lavorare in seguito come cantante in una compagnia teatrale.

Sotto i riflettori

Sarà una grande emozione salire su un palco così importante come quello del concerto del Primo Maggio ed esibirmi accanto a Fedez», ci racconta Elisabetta Cois, «sono abituata a stare nelle retrovie, a insegnare canto agli artisti, ma ogni tanto è bello prendersi la scena». Nel corso degli anni, Elisabetta ha contribuito al successo di molti cantanti della nuova generazione, come Ernia, artefice del brano “Superclassico”, che da mesi spopola in tutte le radio. «Diciamo che questo concerto è un po’ la ciliegina sulla torta della mia carriera», ragiona la cantante di Sarroch, «ma la mia passione più grande è quella di insegnare, formare un cantante e rivelargli tutti i trucchi del mestiere. Oltre a lavorare come insegnante nelle scuole e a preparare gli artisti, per sei anni ho anche fatto parte della compagnia teatrale Corona Events, che dà vita a spettacoli sullo stile del Cirque du Soleil: cantare sui trampoli, o in una gondola in mezzo all’acqua è stata un’esperienza fantastica».

Vivere di musica

La pandemia ha messo in ginocchio il mondo della cultura e dello spettacolo e, di conseguenza, tutte le figure professionali che vi gravitano attorno. «Devo essere sincera», ammette Elisabetta Cois, «questo momento è difficile per tutti quelli che vivono di arte e musica in particolare, ma possono ritenermi fortunata perché, nonostante abbia dovuto ricorrere anche io alla didattica a distanza e alle sessioni di vocal coach online, non ho mai smesso di lavorare. Soprattutto agli inizi della pandemia ho vacillato, la tentazione di tornare in Sardegna è stata forte, ma se non mi sono arresa è anche grazie all’aiuto dei miei allievi, che non mi hanno mai abbandonata».

«Il mio lavoro»

Elisabetta ama quello che fa, è forse questo il segreto del suo successo, arrivato dopo anni di studio e di duro lavoro; se le si chiede quale sia il suo sogno nel cassetto, non ha alcuna esitazione nel rispondere: «Non sono nata con la penna in mano, non ho mai avuto la vocazione di diventare una cantautrice, essere una vocal coach non è un ripiego: vedere i progressi di ogni artista che si affida a me è la soddisfazione più grande».

Sono abituata a insegnare canto ma ogni tanto è bello prendersi la scena