Il primo festival senza Basilio 

La trentaseiesima edizione della rassegna “Ai confini tra Sardegna e Jazz” avrà luogo. I concerti si terranno tra il 31 agosto e il 4 settembre presso la suggestiva Piazza Martiri a Sant’Anna Arresi e in molte altre località, nonché nelle splendide spiagge di Porto Pino.

Il ricordo

Il pensiero non può che andare a Basilio Sulis, compianto patron della prestigiosa manifestazione. Quest’edizione sarà la prima senza la sua presenza. Di lui, uomo colto, estroso e dotato di una non comune intuitività, saranno ricordatati la passione per quel genere musicale che Joel August Rogers definì “la rivolta dell’emozione contro la repressione”, ma anche per l’impegno nella valorizzazione dei talenti emergenti. Basti ricordare i seminari internazionali dedicati alla memoria del contrabbassista Marcello Melis. Sara Usai, giovane collaboratrice dell’associazione Culturale Punta Giara, conserva un caro ricordo dell’esperienza professionale al fianco di Basilio. «Mi rammarico di averlo conosciuto da vicino per poco tempo – racconta -, un tempo, peraltro, coinciso con la pandemia. Posso dire che è stato un onore lavorare al suo fianco. Non s’è mai perso d’animo ed era sempre proiettato nel futuro». Da parole come queste, e dalla storia della rassegna, emerge l’essenza profonda della visione di Basilio. Una visione che intrinseca un significato riassumibile nell’abbattimento dei confini tra il jazz e il cuore della Sardegna.

Il paese

Molti, in particolare fra gli esercenti, riconoscono nella rassegna un momento importante per l’economia del paese. «L’appuntamento jazzistico - racconta Stefano Pinna, barman di un noto locale del centro storico di Sant’Anna Arresi - dà una marcia in più al paese, e tutti noi ne possiamo trarre beneficio, sia a livello economico, che umano e sociale. Per questo non possiamo che essere grati all’opera di Basilio. È una gioia vedere i bar e tutte le attività commerciali colme di persone di ogni parte del mondo, e tutto ciò ci arricchisce, in tutti i sensi». La memoria di Basilio vive nelle sue idee e nei risultati dei suoi studi che, d’ora innanzi, rappresenteranno un tesoro custodito dall’Associazione culturale Punta Giara. «Auguro alla rassegna – dichiara Maria Teresa Diana, sindaco di Sant’Anna Arresi - una buona prosecuzione essendo la stessa un segno distintivo dell’apertura del paese alle esperienze artistiche di livello internazionale».

La rassegna

“Quest’anno il tema della rassegna sarà “Approdo ad Atlantide”. Il riferimento alla leggendaria isola, proietterà la Sardegna in un’aurea di meta ultima facendone una sorta di impero mitico. «È da un piccolo centro a i margini di questo impero – dichiara Paolo Francesco Sodde, presidente dell’associazione culturale Punta Giara - che si riparte per un nuovo viaggio dove nulla è più ai margini del mondo. Un viaggio in un luogo ancestrale, con i suoi nuraghi ancora oggi celanti misteri, reso dalla storia punto d’incontro di civiltà». Nel tema di quest’anno trovano spazio le migrazioni. Il Mediterraneo lo hanno attraversato in tanti per seguire la rassegna. Oggi il Mare Nostrum è attraversato, anche, da migliaia di disperati che, in condizioni spesso disumane, approdano nell’atlantidea Sardegna in cerca di una vita migliore. Questo, in fondo, è lo spirito di “Ai confini tra Sardegna e Jazz”: recarsi idealmente, attraverso il linguaggio musicale, presso i confini fra culture e, in qualche modo, abbatterli.

