Il primo acquisto è Jones 

Sassari. E dopo le tante conferme, venne il giorno del primo volto nuovo: l'ala piccola Jamal Jones. Il ventinovenne americano che ha vinto la Europe Cup col Bahçeşehir di Istanbul è il sostituto di Jason Burnell, che sembra destinato alla Reyer Venezia. Grande atleta, più agile che potente (203cm per 90 kg o poco più di peso), Jones viene descritto come un ottimo difensore. I filmati ne confermano l'atletismo spettacolare e le discrete doti da tiratore di tre punti: se nel campionato turco ha avuto meno di 9 punti, nella coppa europea ha prodotto 14 punti col 52% nei tiri da due, il 39% nelle triple e 3,2 rimbalzi.

L’identikit

Sulla carta un'ala magari meno potente a rimbalzo di Burnell e nel gioco spalle a canestro, ma con più varietà offensiva e soprattutto pericolosità nel tiro da tre. E se verrà confermato il centro Miro Bilan (ha qualche richiesta da club europei) potrebbe giovarsi delle riaperture del centro croato quando viene raddoppiato. Jones è stato scelto anche perché è giocatore in continua evoluzione. L'ultimo anno di college lo ha fatto nella Texas A&M con 13,4 punti e 4 rimbalzi. Ha varcato l'Oceano per giocare in Finlandia dove è stato capocannoniere con la maglia del Kobrat a oltre 21 punti per gara e 5,6 rimbalzi. Nella stagione 2017/18 ha giocato a Verona in A2 (14 punti e 4 rimbalzi) poi è andato in Grecia (Paok e Ionikos Nikaias) e nelle ultime due stagioni ha giocato in Turchia col Bahçeşehir di Istanbul. Curiosità: la finale della Europe Cup l'ha vinta contro Reggio Emilia, impedendo il bis a Cinciarini e compagni.

Conferme e nuovi arrivi

Le conferme sicure sono per il momento cinque: il play-guardia Stefano Gentile, la guardia-ala Jack Devecchi, l'ala Kaspar Treier, l'ala Eimantas Bendzius e il centro Ousmane Diop. Molto probabile anche la permanenza della guardia-ala Filip Kruslin. La società sassarese sta trattando poi col play Gerald Robinson per trattenerlo un'altra stagione. L'idea è quella di avere solo due novità: una è appunto Jamal Jones, l'altra è un play-guardia di buona potenza fisica, capace di giocare sia come cambio sia insieme a Robinson. Identikit che calza bene a Tray Kell, 26 anni, 193cm di altezza, che Milano ha ingaggiato dopo l'infortunio a Delaney ma ha utilizzato poco. Invece a Varese ha prodotto 15 punti col 40% da tre e 3 assist. Se vanno a segno tutti questi colpi, la squadra è fatta.