«Il premio più bello per me è essere qui» 

Oristano abbraccia il suo campione. Dopo la festa con gli amici, ieri per Marco Ghiani è arrivato il giorno dei riconoscimenti ufficiali: in una sala consiliare piena come non si vedeva da tempo (ma sempre nel rispetto delle norme anti-Covid) è stato premiato dal sindaco tra gli applausi delle autorità istituzionali e quelli dei suoi tifosi di sempre.

La festa

Dopo essere cresciuto nella Sartigliedda e aver brindato da Componireddu con la vernaccia, Marco Ghiani oggi è uno dei fantini più famosi al mondo. Premiato e onorato in Gran Bretagna dove di recente ha aggiunto nel suo già ricco palmares anche l’Apprentice Jockeys Championship delle corse in piano con ben 51 successi. Risultati da record tanto da essere premiato ad Ascot. Prima di lui solo un altro italiano, Frankie Dettori, era riuscito a vincere il campionato nel lontano 1989. E ieri mattina gli onori sono arrivati anche nella sua città. Il sindaco Andrea Lutzu e l’assessora allo Sport Maria Bonaria Zedda gli hanno consegnato una maschera e la stella della Sartiglia «come gesto di riconoscenza per le grandi imprese compiute oltre Manica, nella patria dell’equitazione mondiale». Il sindaco ha parlato di «uno straordinario ragazzo che, partito da Silì è arrivato nel tempio del galoppo, rendendosi autore di grandi imprese sportive». Il 2021 è stato un momento d’oro per lo sport oristanese. «È un grande onore per la città avere un campione come Marco Ghiani – ha detto l'assessora allo Sport Maria Bonaria Zedda - Gli auguriamo una lunga carriera, sempre più ricca di successi. Questa è una giornata speciale. Lo è per Marco, per i suoi genitori, per la città».

L’emozione

Marco Ghiani con un pizzico di commozione ha ringraziato per il calore e l’accoglienza da campione. «Sono andato via da casa quando avevo 16 anni – ha detto – È stato un grande sacrificio trasferirmi in Gran Bretagna, imparare un’altra lingua, osservare con scrupolo allenamenti, orari e diete. Ma quando arrivano certi risultati si viene ripagati di tutto e sono orgoglioso di essere nella mia città insieme a tutti voi. Il cavallo con cui ho vinto, Real World, mi ha aiutato a crescere e sono pronto alla prossima sfida a Dubai». Alla cerimonia, organizzata con la Pro Loco, hanno partecipato il prefetto Fabrizio Stelo, il presidente dell’istituzione Sa Sartiglia Luigi Cozzoli, il delegato Coni Simone Carrucci, gli assessori Massimiliano Sanna e Carmen Murru, il commentatore delle corse di Chilivani Salvatore Budroni e il presidente della Pro Loco Gianni Ledda che ha donato la maschera della Sartiglia.