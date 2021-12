Il porto riapre alle merci pesanti 

Nel gergo tecnico li chiamano rolltrailer, ma sul mercato sono più conosciuti come mafi. Se per i porti di mezzo mondo sono pane quotidiano, allo scalo di Arbatax il sistema modulare di movimentazione dei carichi è un’autentica novità inaugurata martedì con un viaggio di linea della Grimaldi in arrivo da Civitavecchia. Al porto, fresco di classificazione, scatta la rivoluzione logistica e con lo sbarco dei mafi dal traghetto di linea, che segna un ampliamento del ventaglio di offerte promosse dalla Compagnia portuale, le merci si movimentano con più agilità e di conseguenza il cliente finale che riceve i materiali va incontro all’ottimizzazione dei costi. È stato possibile attivare il nuovo servizio grazie alla disponibilità della Grimaldi, la compagnia titolare del servizio (provvisorio) di collegamento marittimo sulla rotta Civitavecchia - Arbatax - Cagliari. Lo stesso non era possibile sui traghetti Tirrenia e tutte le merci destinate all’Ogliastra viaggiavano esclusivamente su gomma.

La novità

I mafi sono utili per movimentare containers oppure qualunque tipologia di carico nei porti, sulle navi ro-ro e negli stabilimenti industriali. Martedì sono arrivate le prime tre piattaforme mobili per un peso complessivo di 140 tonnellate. Con tubi destinati al cantiere Saipem di via Lungomare, i mafi sono partiti dal porto di Houston, negli Stati Uniti, a bordo di una nave Grimaldi e attraverso la rete della compagnia, transitando fra gli altri negli scali di Livorno e Cagliari, sono sbarcati ad Arbatax dove il personale della società Compagnia di porto li ha scaricati sui mezzi del vettore che li ha consegnati a destinazione. «L’avvento dei mafi - dice Giacomo Nulchis, 51 anni, presidente della Compagnia di porto - dà la possibilità di fare carichi piccoli rispetto a un cargo il cui noleggio avrebbe costi enormi. Così i costi vengono abbattuti e la spesa è modica, ma al di là dell’aspetto meramente economico c’è il vantaggio di far arrivare la merce in tempi ristretti e, soprattutto, di qualsiasi volume». Al porto, rimasto paralizzato per tutta l’estate, è la novità sotto l’albero: «Che - aggiunge Nulchis - porta lavoro agli operatori portuali ma anche a tutto l’indotto e ne beneficia l’intero territorio».

La compagnia

«La Compagnia Grimaldi - spiega Maria Julia Fernandez Manca (54), direttrice degli uffici dei porti di Arbatax e Cagliari - ha un network esteso che offre un servizio a 360 gradi collegando tutto il mondo. La nostra politica è compiere investimenti per andare incontro alle esigenze degli utenti. I nostri traghetti possono trasportare non solo rotabili, che si imbarcano facilmente, ma anche questi comodi pianali con ruote su cui è fattibile caricare anche tubi e pale eoliche». Il servizio offerto dalla Compagnia Grimaldi è un incentivo al potenziamento logistico nello scalo di Arbatax: «Avendo vinto il bando temporaneo di continuità territoriale - prosegue la direttrice - siamo lieti di poter integrare il servizio dei carichi agili che per il porto è un privilegio».