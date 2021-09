Il porto macina utili e presenze 

Va a gonfie vele il porto di Alghero. Il bilancio 2020 si è chiuso con un utile di quasi centomila euro e anche il report degli approdi è in crescita rispetto all’anno precedente. «Abbiamo avuto una presenza importante di barche di media dimensione – conferma il presidente del Consorzio Porto di Alghero, Giancarlo Piras – mentre a causa di alcune limitazioni sulle banchine sono mancati i grandi yacht, ma sono stati comunque ospitati negli altri moli dei soci del Consorzio». Nel frattempo è stato approvato il nuovo piano degli ormeggi proprio nelle banchine Sanità e Dogana, i posti in prima fila nel porto turistico. Le boe potranno accogliere barche fino a 50 metri di lunghezza, così come è accaduto fino a due anni fa. Nel 2019, infatti, si era scoperto che i corpi morti posizionati nello specchio acqueo 25 anni prima, non erano stati autorizzati. Ne era nato un pasticcio burocratico che si è risolto solo in queste settimane con un nuovo piano degli ormeggi.

Il bilancio

Di recente il Consorzio, alla presenza del Consiglio di amministrazione al completo, con tutti i rappresentanti dei soci, compreso il Comune, ha licenziato il documento contabile e illustrato gli interventi portati avanti nel corso del 2020. Tra i tanti, la sostituzione del nuovo pontile galleggiante, dotato di accesso sicuro anche per le persone con difficoltà di deambulazione, grazie alla passerella autoportante ed ai sistemi all'avanguardia di gestione degli ingressi. «Gli utili destinati al fondo di riserva potranno essere riutilizzati dal Consorzio nei progetti di riqualificazione e manutenzione dell'intera area portuale, oltreché contribuire alla realizzazione di manifestazioni sportive e attività sociali», spiega il presidente. Le spese per le utenze sono state ridotte in maniera decisiva, grazie all'ammodernamento degli impianti e alla razionalizzazione dei consumi.

Progetti virtuosi

Cresce l'attenzione per l’ambiente con l'acquisto e l'installazione di nuove attrezzature per rendere più decorosa l'area portuale e dei cestini "mangia-plastica" posizionati in mare. «Così come aumenta l'impegno per una maggiore sensibilizzazione green – sottolinea Piras - con sponsorizzazioni mirate a manifestazioni impegnate contro l'inquinamento ambientale e l'utilizzo di veicoli elettrici: è in questo solco che si inserisce l'acquisto di una auto di servizio totalmente elettrica ed il progetto di installazione di alcune colonnine per mezzi ibridi all'interno dell'area portuale algherese». Infine il progetto “Cambusa” per offrire ai turisti in transito i prodotti del territorio, da portare via una volta salpata l’ancora.

