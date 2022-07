Il porto è risorto dalle ceneri  

Il traffico di passeggeri è aumentato del 116 per cento. Dopo l’annus horribilis 2021 il porto di Arbatax riprende a macinare numeri positivi, complice anche i collegamenti garantiti da Grimaldi. Dal primo gennaio al 20 luglio di quest’anno sono transitate 7.400 persone. Nello stesso periodo di quello precedente erano state 3.400. Marcata la forbice nel più breve periodo: dal primo al 20 luglio 2021 erano state registrati 101 arrivi e 48 partenze, mentre nello stesso periodo di quest’anno gli arrivi sono stati 1.460 e le partenze 514.

L’intervento

La resurrezione del porto è accolta con favore dai sindacati. «I dati passeggeri e merci del porto di Arbatax espressi sinora non solo sono confortanti, ma sono talmente positivi da dover far riflettere tutti sull’importanza di un trasporto marittimo degno di questo nome». A dichiararlo è il segretario generale Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, 55 anni, che invita la Regione a un’attenta e immediata analisi dei dati. Un aumento del 116 per cento di traffico rispetto al 2021, senza che sia stata aperta la stazione marittima e non siano ancora iniziati i lavori per rendere fruibili all’ormeggio tutte le banchine, è un risultato molto incoraggiante. «Resta inteso che per il prossimo anno, una volta fatta l’analisi dei dati di traffico merci e passeggeri ci si dovrà muovere per tempo perché questa rotta rientri nelle tratte sovvenzionate e possa essere esercita per tutto il 2023 con frequenze diversificare rispetto ai periodi estivi». Per Boeddu «l’infrastruttura è uno dei volani di sviluppo e ogni euro investito nel porto ha un ritorno dieci volte superiore sotto l’aspetto economico ed occupazionale».

Il potenziamento

L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha iniziato gli interventi di ammodernamento. S’inizia dall’impianto di illuminazione, fatiscente e in alcune circostanze del passato causa del mancato attracco del traghetto. Sono attualmente in fase di esecuzione i lavori urgenti di manutenzione e messa in funzione degli impianti esistenti, per i quali l’Authority ha stanziato 80 mila euro. Contestualmente sono in corso i sondaggi geotecnici e geologici i cui esiti delle analisi tecniche verranno riportati nella relazione allegata al progetto esecutivo per l’appalto da 2,8 milioni di euro che, una volta bandito e aggiudicato, prevede il posizionamento di una trentina di torri faro con tecnologia led.