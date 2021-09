«Il Porto Canale può ripartire» 

Antonio e Costanza Musso, ai vertici, con incarichi diversi, del gruppo Grendi, uno dei più importanti a livello internazionale nel settore del trasporto merci, osservano, con ottimismo, il movimento dei mezzi pesanti nel terminal del Porto Canale di Cagliari. Un segnale di normalità in uno scalo con un destino tormentato e un potenziale per la gran parte inespresso. «Siamo stati i primi ad operare in quest’area, il fulcro della nostra attività per tanti anni. In questa fase cerchiamo di mantenere viva l’attività internazionale di sbarco e imbarco di contenitori senza la presunzione di sostituirci al precedente operatore che agiva in un contesto molto diverso rispetto a quello attuale».

Scenari futuri

Fiducia e speranza attraversano l’area del Porto Canale gestita attualmente da Grendi. «Offriamo – spiegano Antonio e Costanza Musso – un servizio al mercato locale dell’import-export con l’obiettivo di creare una rete efficiente di trasporto di container oltre i confini nazionali e l’auspicio che, dopo questo primo passo, l’attività possa ulteriormente svilupparsi sino all’utilizzo di tutti gli spazi disponibili». In attesa che, con l'arrivo di nuovi operatori, il futuro dello scalo assuma contorni definiti il gruppo Grendi vuole rendere più forti le sue radici nello spazio di sua competenza a poca distanza dalla spiaggia di Giorgino. Per questo, accanto alla struttura già esistente, sarà realizzato entro il 2022 il nuovo magazzino per lo stoccaggio delle merci: un investimento di 10 milioni di euro che consentirà di ampliare gli orizzonti commerciali e di irrobustire gli organici. «Prevediamo una ricaduta in posti di lavoro di, tra diretti e indiretti, di circa 100 unità». Attualmente il gruppo, che mantiene una forte caratterizzazione familiare e che è appena diventato società benefit, fattura 57 milioni di euro con 110 dipendenti diretti di cui il 50% nell’Isola e un indotto di altre 400 persone. In Sardegna gestisce anche il terminal portuale di Olbia e dispone di magazzini di distribuzione per circa 20 mila metri quadrati. Antonio e Costanza Musso però intravedono un ostacolo ai loro piani di crescita. Dal Porto Canale indicano l’area in cui dovrebbe sorgere il gassificatore, vicino al Villaggio dei Pescatori. «Questo nuovo imponente insediamento avrebbe un grave impatto sull’attività dello scalo. La nostra contrarietà non riguarda l’opera in sè, ma l’ubicazione che è stata individuata. L’attuale progetto deve essere modificato».

