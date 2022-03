Il portaborse preferisce il silenzio 

Nessuno dei due, stando alle prime indiscrezioni, ha impugnato la misura cautelare davanti al Tribunale del Riesame, dunque ora spetterà al giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri il compito di decidere se mantenere in vigore i domiciliari o applicare un regime cautelare meno afflittivo.

Prima il consigliere regionale Valerio De Giorgi, poi ieri anche il suo collaboratore Marco Pili. Entrambi, dunque, hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere all’appuntamento con il giudice per le indagini preliminari Giorgio Alfieri, che ha firmato il loro ordine di custodia cautelare. L’inchiesta riguarda la tentata truffa legata ad un finanziamento da 650mila euro destinato alla Pro Loco Città di Cagliari, associazione fondata e controllata dal politico con familiari e persone a lui ritenute molto vicine dagli inquirenti.

In Tribunale

Rinviato di 48 ore rispetto all’appuntamento fissato dal Gip del Tribunale, ieri mattina l’interrogatorio di garanzia di Marco Pili, che si è presentato con gli avvocati Renato Chiesa e Pierandrea Setzu, è durato pochi minuti: l’indagato ha preverito avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giorno prima la stessa cosa aveva fatto il consigliere regionale, assistito dal difensore Massimiliano Ravenna.

Nessuno dei due, stando alle prime indiscrezioni, ha impugnato la misura cautelare davanti al Tribunale del Riesame, dunque ora spetterà al giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri il compito di decidere se mantenere in vigore i domiciliari o applicare un regime cautelare meno afflittivo.

Dichiarazioni spontanee

L’unico a presentarsi davanti al giudice, non per rispondere all’interrogatorio ma per rilasciare dichiarazioni spontanee, è stato il costruttore di Quartucciu, Corrado Deiana, accusato assieme a De Giorgi di corruzione. Stando alla ricostruzione del pubblico ministero Giangiacomo Pilia e dei finanzieri che hanno condotto le indagini, l’imprenditore avrebbe dato 4 appartamenti al politico in cambio di un emendamento alla legge sul “Piano Casa” che ha permesso la sopraelevazione degli edifici e la realizzazione di un ulteriore piano. Sempre secondo l’accusa, De Giorgi avrebbe ottenuto gli appartamenti attraverso una permuta di un terreno della famiglia. L’imprenditore, difeso dall’avvocato Franco Villa, si è difeso sostenendo che i suoi rapporti con il politico avessero i contorni di una consulenza e che il suo intento fosse di tutelare gli interessi delle imprese edili. E sul cosiddetto «prezzo della corruzione», il costruttore ha ribadito che la permuta sottoscritta col terreno della famiglia di De Giorgi fosse in linea con i meccanismi del mercato, tanto che c’era pure il piano finanziario della banca.

Gli sviluppi

Nel frattempo prosegue l’indagine della Procura, assegnata ai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziario delle Fiamme Gialle. Oltre alla tentata truffa e alla corruzione, il pm Pilia ha ipotizzato anche il voto di scambio a carico del consigliere regionale e di altre 12 persone: alla base di questo filone ci sarebbero promesse di favori e assunzioni in cambio di preferenze sia alle elezioni regionali che in quelle amministrative di diversi Comuni del Cagliaritano. Per dimostrare di aver votato, sempre stando a quanto ricostruito dagli investigatori, alcuni elettori avrebbero mandato via whatsapp una foto della scheda elettorale, commettendo un altro reato perché è vietato entrare nel seggio con telefonini o macchine fotografiche.

