Il portaborse lascia il posto in Regione 

«Il nostro assistito si è messo a disposizione della magistratura», chiarisce l’avvocato Setzu, «e, con spirito costruttivo, intende ricostruire la vicenda addebitatagli, spiegando ogni profilo. Per evitare ogni equivoco, ha estratto copia di ogni carta di causa e ha deciso di lasciare il posto di lavoro presso l’Assessorato regionale all’Agricoltura, in modo da scongiurare ogni rischio cautelare. Egli è sereno, ha agito in buona fede nel rispetto della legge e lo dimostrerà».

Difeso dagli avvocati Pierandrea Setzu e Renato Chiesa, Marco Pili si era avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ma subito dopo la notifica degli arresti domiciliari aveva subito deciso di lasciare il posto che ricopriva in Regione per tornare all’Autorità Portuale. Il funzionario, infatti, risulta essere dipendente dell’Autorità che gestisce il porto di Cagliari, ma era stato distaccato all’Assessorato regionale all’Agricoltura. Ritenuto che il pericolo di reiterazione del reato fosse strettamente legato al suo rapporto con De Giorgi, il Gip ha ritenuto bastasse una misura cautelare meno afflittiva quando l’indagato ha dimostrato di non essere più comandato in Regione.

Non più arresti domiciliari, ma obbligo di presentazione al comando della Guardia di Finanza. Dopo gli interrogatori di garanzia, il giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri ha modificato la misura cautelare nei confronti di Marco Pili, collaboratore del consigliere regionale Valerio De Giorgi. Entrambi, ma per un altro filone anche il costruttore Corrado Deiana, erano stati arrestati su ordine di custodia cautelare nell’ambito di un’inchiesta pubblico ministero Giangiacomo Pilia che ipotizza la tentata truffa (per i primi due) e la corruzione (per il politico e l’imprenditore).

Misura meno afflittiva

La difesa

Gli altri indagati

Solo nelle prossime ore si saprà se Valerio De Giorgi (difeso dall’avvocato Massimiliano Ravenna) e il costruttore Corrado Deiana (assistito da Franco Viola) presenteranno una richiesta di ricorso al Tribunale del Riesame. Il primo davanti al gip Altieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, il secondo ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Per il consigliere regionale e l'imprenditore, come detto, l'accusa è di corruzione per aver concordato un emendamento sul Piano casa (De Giorgi era presidente della commissione Bilancio) in cambio di quattro appartamenti ottenuti dal politico attraverso la permuta di un terreno di famiglia. Marco Pili, invece, è indagato per presunte irregolarità sul tentativo di destinare 650 mila euro alla Pro Loco Città di Cagliari, fondata da persone vicinissime a De Giorgi, se non dagli stessi familiari. Per l’onorevole c’è poi un’ipotesi di voto di scambio, reato contestato anche ad altre 12 persone.

