Il ponte crolla sotto il treno 

Città del Messico. Tragedia per il cedimento del sostegno in cemento armato di un ponte della metropolitana: due vagoni di un treno affollato di passeggeri sono precipitati da dieci metri. Il bilancio ieri sera era provvisorio ma già pesantissimo, almeno 24 morti e 79 feriti, tra le vittime anche bambini.

Il boato

L’incidente, accompagnato da un sordo boato e dalle grida di dolore e disperazione delle persone rimaste intrappolate nelle lamiere, è avvenuto a tarda sera lungo il percorso della linea 12, nel quartiere orientale di Tlahuac, uno dei più poveri della capitale. Non appena si è diradata la nuvola di polvere, le prime testimonianze attraverso i social hanno confermato le dimensioni del dramma. Ancora prima dell’arrivo dei soccorritori video amatoriali hanno mostrato persone ferite che si allontanavano barcollando e sotto shock, mentre a terra giacevano alcuni cadaveri espulsi dai vagoni per la violenza dell’impatto con il suolo. «All'improvviso mi sono trovato disteso sul soffitto del vagone, poi sono ripiombato giù, mentre altri viaggiatori mi cadevano addosso», è la testimonianza di un ferito ad una tv, mentre veniva trasportato verso un’autombulanza.

Tragedia annunciata

Per i media messicani è una “cronaca di una morte annunciata”: dalla sua inaugurazione nel 2012, la linea 12 della metropolitana della capitale ha avuto ben 66 interruzioni per guasti di varia entità, dovuti anche alla struttura particolarmente tortuosa del suo percorso. Due sospensioni del servizio sono state particolarmente lunghe e gravi: nel 2014 per correggere guasti rilevati nell'infrastruttura proprio dei viadotti di passaggio, e nel 2017 per il consolidamento delle strutture dopo i danni causati dal terremoto con epicentro nella città di Puebla. Costruita con la partecipazione di compagnie messicane e francesi, la linea 12 è stata fra le più controverse opere infrastrutturali di Città del Messico, per i ritardi nella realizzazione e per le accuse di corruzione, con un costo finale del 70% più alto di quanto preventivato. Per tutto questo, l’allora sindaco della capitale e attuale ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, fu processato e assolto. Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha detto che «assolutamente nulla sarà nascosto» sul crollo, chiedendo di «non cadere nella trappola di precipitose speculazioni» incolpando persone senza prove. La sindaca Claudia Sheinbaum ha annunciato che «oltre all’inchiesta della Procura sarà realizzata una perizia tecnica anche da parte di una società internazionale specializzata».

