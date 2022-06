Il polo commerciale si allarga 

Due medie strutture di vendita ricavate dal recupero di altrettanti vecchi capannoni ormai dismessi. Altre due di nuova costruzione nei pressi della rotatoria tra Cortexandra e More Corraxi, ma con l’ipotesi che vengano accorpate. È qui, lungo la ex Carlo Felice a poche decine di metri dallo svincolo per Assemini, che potrebbe sorgere il nuovo polo commerciale destinato alle nuove tecnologie ed ai servizi. Per il momento il progetto è solo sulla carta, presentato in bozza alla Regione per verficare se ci sia la possibilità di unire le due medie strutture per ottenere una superficie unica superiore a 2500 metri quadrati. In caso di risposta favorevole, la richiesta sbarcherà poi in Comune con la richiesta di una conferenza di servizi.

Le realtà esistenti

Oltre alla Corte del Sole, il più grande centro commerciale della Sardegna, lungo la ex statale sorgono già altri due complessi che racchiudono varie attività: quello di Torrenoa e uno realizzato dalla Seal Srd, tra la “Shangai Group” e il Mc Donald’s. In più si contano oltre 12 grandi rivendite gestite da orientali, svariati call center e oltre duecento attività di vario genere. Poco oltre la ex Carlo Felice, a Magangiosa, si trovano poi il Centro Agroalimentare della Sardegna ed il centro servizi di Sky, il call center del grande network televisivo.

L’idea

Venticinque anni fa, un gruppo di commercianti provarono a mettersi assieme per creare un consorzio che raggruppasse tutte le attività lungo la ex Carlo Felice, ormai già da tempo uno dei poli strategici dell’economia isolana. L’intenzione era quella di unirsi per provare così ad ottenere risorse da investire nella zona. Dopo alcuni incontri, però, il progetto non andò a buon fine. Ora, che le attività sono più che raddoppiate e ne stanno arrivando di nuove, il progetto torna ad affascinare e l’idea del consorzio sembra pronta a risorgere. «Dobbiamo trovare il modo di metterci d’accordo», spiega Elio Abruzzi, di origini pugliesi, ma tra i titolari di una società che si occupa di pulizie industriali, «stiamo raccogliendo le email di tutte le attività, suddividendole per codice merceologico, con l’idea di stilare prima di tutto una mappa realistica di quanti possiamo essere. Con una dozzina abbiamo già fatto alcune riunioni, ma il problema sarà coinvolgere i più grandi e le attività orientali».