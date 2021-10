Il pm: «Così ha mentito l’assassino» 

Le bugie di Massimiliano Farci, secondo il pm Angelo Beccu, sono state tante, soprattutto nei giorni della sparizione della compagna Speranza Ponti. Ieri, nel corso dell’udienza del processo sul femminicidio di Alghero (dicembre 2019) i testi citati dal pubblico ministero hanno raccontato ai giudici della Corte d’Assise di Sassari come Farci (54 anni, di Assemini, accusato di omicidio) spiegava la prolungata assenza della compagna. Menzogne, secondo il pm, mentre Speranza Ponti (sempre stando alla ricostruzione della Procura) era stata già uccisa e il suo corpo fatto sparire dallo stesso Farci. L’udienza di ieri mattina ha portato elementi rilevanti a supporto della tesi della Procura e delle parti civili (rappresentate dal’avvocato Stefano Carboni).

«Mi bloccò sulla porta»

Una commerciante di Alghero, titolare di una attività vicina alla pizzeria di Farci (dove lavorava anche la vittima) ha raccontato un episodio avvenuto intorno alle 13 del 5 dicembre 2019. Ha detto la teste: «Farci mi sembrava turbato. Si mise davanti alla porta della pizzeria, impedendomi di entrare». Per il pm, quel giorno, Speranza era già stata uccisa e probabilmente nella pizzeria c'era qualcosa che nessuno avrebbe dovuto vedere. Per questa ragione, la commerciante è stata chiamata a riferire la circostanza. La testimone ha anche parlato dei problemi tra Farci e la compagna, in particolare di litigi per l’utilizzo dei risparmi di lei. L'episodio del 5 dicembre 2019 assume una grande importanza nella ricostruzione del pubblico ministero, perché il femminicidio sarebbe avvenuto il giorno prima.

Le bugie su Speranza

Un’altra teste, una ex dipendente di Farci, ha risposto alle domande del pm e dei giudici (la Corte era presieduta da Massimo Zaniboni) riguardo alle spiegazioni che Farci diede sull’assenza della compagna. La teste ha affermato: «Prima mi disse che avrei preso il posto di Speranza in pizzeria perché lei stava male, poi che si erano lasciati e che non sarebbe più tornata». Farci, ha riferito la teste, disse anche che la compagna era andata in Spagna con un altro uomo. Prossima udienza il 19 ottobre.