Il pm: archiviazione per Magliulo 

La Procura di Roma chiude l’inchiesta sulle presunte molestie sessuali (ai danni di una magistrata) contestate al presidente del Tribunale di Tempio, Giuseppe Magliulo. Il pm Pantaleo Polifemo ha firmato la richiesta di archiviazione del fascicolo che riguarda fatti avvenuti due anni fa all’interno del palazzo di Giustizia gallurese. La richiesta di archiviazione è stata depositata negli uffici del gip del Tribunale di Roma. Non si conoscono le motivazioni alla base dell’atto che esclude responsabilità di Magliulo, stando a indiscrezioni non è stato trovato alcun riscontro alle accuse. Va precisato che la stessa presunta vittima non ha mai presentato una denuncia. L’episodio sul quale ha indagato il pm capitolino Pantaleo Polifemo era emerso durante una deposizione della magistrata (per altre vicende) davanti a organismi superiori dell’ordine giudiziario ed era scattata la trasmissione degli atti alla Procura di Roma.

«Campagna diffamatoria»

Il presidente del Tribunale di Tempio, Giuseppe Magliulo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Anche il suo difensore, l’avvocato Valerio Spigarelli, non è entrato nel merito della vicenda, in attesa di conoscere gli atti. Spigarelli ha parlato di una campagna diffamatoria e di un accostamento «strumentale al procedimento che riguarda il caso Grillo». In realtà bisognerebbe parlare di un caso Tempio, che sarebbe già al centro di accertamenti del Csm.

Veleni e imboscate

Da settimane gli uffici giudiziari galluresi sono sottoposti a pesantissime pressioni, che non hanno come origine gli articoli di stampa, anche quelli di diverse testate nazionali, sul caso Grillo. Prima la Procura e ora il Tribunale sono finiti in un tritatutto alimentato da indiscrezioni, perlopiù infondate, che arriverebbero dagli stessi ambienti giudiziari. I veleni di queste ore non possono essere attribuiti alla presunta vittima delle molestie escluse dalla Procura di Roma e ai suoi legali, che hanno chiesto, anzi, il massimo riserbo. La sensazione è che i giudici galluresi, a partire da Magliulo, siano vittime dell’ennesimo regolamento di conti interno alla magistratura. Vicende sulle quali il presidente del Tribunale di Tempio avrebbe già chiesto verifiche, sul piano penale e disciplinare.

