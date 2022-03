Il Plus va a Progetto uomo 

Legacoop e Confcoop avevano chiesto un confronto a tutti i sindaci del Plus, che vede oltre il capoluogo capofila interessati anche i sindaci di Bitti, Dorgali, Fonni, Gavoi, Lodine, Lula, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Oniferi, Orani Orgosolo, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana e Sarule. La contestazione era nell’impostazione generale dei bandi, partendo dall’appalto per servizi alla persona, dove la cooperativa quarta classificata per qualità dell’offerta tecnica e progettuale aveva recuperato il divario con la prima tagliando solo i costi. Evidentemente troppo.

Confcooperative e Legacop avevano contestato l’indirizzo dell’assemblea dei sindaci sull’appalto per l’assistenza domiciliare «dove - avevano detto - è stata privilegiata l’offerta economica a quella tecnica». Dopo quelle segnalazioni, era partita la verifica. Il rup aveva chiesto alla ditta vincitrice, l’Esperia 2000, «la presentazione di un dettagliato prospetto descrittivo a giustificazione del costo del personale, con esplicitazione analitica delle voci che hanno determinato il costo offerto del lavoro e specificando il contratto di riferimento». Risposta arrivata e sottoposta a perizia da un consulente del lavoro esperto in materia.

Il Comune di Nuoro ribalta la graduatoria che aveva visto l’aggiudicazione (provvisoria) ad una coop siciliana dell’appalto per il servizio di assistenza domiciliare del Plus da 3,5 milioni di euro. Il riesame della graduatoria era stato richiesto dal rup (responsabile unico del procedimento) Maria Dettori alla commissione esaminatrice dopo la segnalazione di «un’offerta uguale o superiore alla soglia di anomalia». Il bando aveva visto l’aggiudicazione a una società siciliana con un ribasso del 16,83 per cento sulla base d’asta. «Un eccesso di ribasso», per Confcooperative e Legacoop, che avevano guidato la sollevazione delle cooperative sarde, puntando il dito contro quello che, a loro parere, è l’indirizzo mancato dei sindaci nella fase pre-gara sull’appalto per il servizio di assistenza domiciliare. La nuova graduatoria, ieri durante una seduta pubblica nella centrale di committenza regionale Sardegna Cat, vede ora prima la coop Progetto Nuoro.

I chiarimenti

Prudenza

Reazioni

Tra i protagonisti c’è prudenza. Si attende la pubblicazione delle motivazioni. Legacoop col presidente provinciale Totoni Sanna spiega: «Aspettiamo l’ufficialità. Questo non cambia la richiesta ai sindaci di lavorare per co-progettare servizi migliori per le nostre comunità».

