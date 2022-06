Il playoff è tutto sardo 

Ne resterà una sola sarda. Torres e Arzachena si contendono la finale playoff del girone G per affrontare poi la vincente fra Team Nuova Florida e Afragolese. La squadra sassarese ha due vantaggi che le derivano dalla migliore posizione, terzo posto rispetto al quarto degli smeraldini. Si gioca allo stadio “Vanni Sanna” (inizio alle 17.30) vale a dire di fronte al pubblico più numeroso del campionato. Attesi almeno 2.500 tifosi, forse anche 3 mila.

I rossoblù di Alfonso Greco possono poi contare su due risultati utili su tre: se dopo i tempi supplementari il punteggio è ancora in parità, passa la Torres.

La squadra sassareseha nelle gambe la partita con sconfitta nella finale di Coppa Italia col Follonica Gavorrano ma anche la rabbia per volersi rifare.

Le due sarde e i playoff

L'ultima volta della squadra sassarese negli spareggi per salire tra i professionisti risale alla stagione 2015/16: da terza affrontò il Rieti che era quarto e la gara si concluse 1-1 dopo i supplementari, quindi passò la Torres come meglio piazzata, ma poi in finale venne sorpresa dall'Olbia (quinta) che vinse 1-0. L'altro precedente in un playoff è quello che portò il club rossoblù vicino alla serie B: stagione 2005/06 terzo posto in campionato ma eliminazione nella doppia semifinale contro il Grosseto allenato da Allegri. Invece l'Arzachena non fa i playoff dal campionato 2008/09: arrivò quinta in Serie D e nella sfida al Tavolara (secondo) si impose 2-1 ma poi perse nettamente la finale con la Viterbese per 4-1.