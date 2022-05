Il pizzaiolo-campione rinuncia alle consegne: «Non trovo i fattorini» 

E la passione Cristian Tolu ce l’ha da bambino, da quando andava in pizzeria e guardava ammirato suo papà che impastava e infornava. «Io sono cresciuto tra uova, farina e burro, soprattutto grazie a mia nonna che era una maga dei dolci e mi faceva stare vicino a lei a vedere come faceva».

La vittoria? «È stata un’emozione davvero molto forte», racconta Tolu, «anche perché per la prima volta mia moglie e miei figli erano con me alla premiazione e si sono commossi». Ingredienti segreti? Non ce ne sono. «Il segreto della mia pizza è l’amore», dice, «è la manualità, la passione, è come la prepari. A Napoli magari ti diranno che è l’acqua, ma non è vero, l’unico segreto è la passione».

Negli scaffali della sua pizzeria a Flumini, ci sono tutte. Ventisei coppe ben allineate e lucidate che Cristian Tolu, 35 anni, pizzaiolo quartese, ha vinto nel corso degli anni. A queste proprio in questi giorni se ne sono aggiunte altre due perché il re della pizza è tornato da Roma campione del mondo per la “pizza tonda romana” e vice campione per la “pizza in teglia” nel campionato “Pizza senza frontiere” organizzato da Ristorazione italiana. Una vittoria che gli consentirà di partecipare al talent Master Pizza Champion che sarà trasmesso su Sky. Ma nonostante i successi, Tolu non trova dipendenti che lo aiutino nella consegna a domicilio. Una beffa.

Negli scaffali della sua pizzeria a Flumini, ci sono tutte. Ventisei coppe ben allineate e lucidate che Cristian Tolu, 35 anni, pizzaiolo quartese, ha vinto nel corso degli anni. A queste proprio in questi giorni se ne sono aggiunte altre due perché il re della pizza è tornato da Roma campione del mondo per la “pizza tonda romana” e vice campione per la “pizza in teglia” nel campionato “Pizza senza frontiere” organizzato da Ristorazione italiana. Una vittoria che gli consentirà di partecipare al talent Master Pizza Champion che sarà trasmesso su Sky. Ma nonostante i successi, Tolu non trova dipendenti che lo aiutino nella consegna a domicilio. Una beffa.

La gioia

La vittoria? «È stata un’emozione davvero molto forte», racconta Tolu, «anche perché per la prima volta mia moglie e miei figli erano con me alla premiazione e si sono commossi». Ingredienti segreti? Non ce ne sono. «Il segreto della mia pizza è l’amore», dice, «è la manualità, la passione, è come la prepari. A Napoli magari ti diranno che è l’acqua, ma non è vero, l’unico segreto è la passione».

L’insegnamento

E la passione Cristian Tolu ce l’ha da bambino, da quando andava in pizzeria e guardava ammirato suo papà che impastava e infornava. «Io sono cresciuto tra uova, farina e burro, soprattutto grazie a mia nonna che era una maga dei dolci e mi faceva stare vicino a lei a vedere come faceva».

Diventato grande, «ho deciso di perfezionarmi per quello che sapevo in cuor mio che sarebbe diventato il mio mestiere. Ho fatto prima un corso al Forte Village nel 2003 in cucina e poi da lì sono passato alla pizzeria».

Tolu lavora prima a fianco al padre, poi 12 anni fa comincia a fare da solo. «Ho rilevato il locale, la pizzeria Brown. Flumini è una zona dimenticata, dove è facile dire che non si può fare niente, ma io ho voluto dimostrare che non è così». E ha bruciato le tappe diventando anche Ambasciatore del gusto a Cagliari.

«A ottobre inizieremo le riprese di Master pizza Champion, sono molto contento, potrò mostrare le mie abilità, fare assaggiare la mia pizza e mettermi alla prova con gli altri concorrenti». Di certo tra gli spettatori più fedeli ci saranno i suoi bambini: «Mio figlio già mi aiuta a fare i panettoni e si diverte un mondo». Lui intanto coltiva sogni: «La prossima tappa è il mondiale di Las Vegas e una cosa è certa che farò di tutto per vincerlo».

Il riconoscimento

Nell’attesa è stato ricevuto in Comune dal sindaco Graziano Milia e dall’assessora a Flumini e alle Periferie Tiziana Cogoni che hanno voluto conoscerlo personalmente e ringraziarlo di portare alto il nome di Quartu nel mondo.

Tolu ha però un grande cruccio: «La beffa è che sono campione del mondo ma devo rinunciare alle consegne a domicilio», racconta, «e questo perché non riesco a trovare personale. I ragazzi arrivano ma poi vanno via perché il territorio di Flumini è disastrato, e poi quasi tutti ormai preferiscono lavorare per le grandi catene».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata