Il pittore che vende i quadri porta a porta 

Così, tra un compito e l’altro, il piccolo Pierpaolo prendeva i fogli, le matite e i pennarelli colorati e dava sfogo alla sua creatività. «Non pensavo a come sarebbe venuto il disegno, erano gli altri che mi facevano i complimenti», dice con modestia, «ricordo ancora quando un mio compagno mi disse che avevo un talento che avrei potuto coltivare». Un consiglio che ha seguito alla lettera, spinto da una passione che via via cresceva sempre di più: «Non ho mai smesso. Mi sono diplomato al Liceo artistico nel 1990, poi ho fatto dei corsi regionali, tra cui quello per tecnico di restauro architettonico e un altro per diventare operatore grafico pubblicitario». Corsi che lo hanno arricchito di competenze acquisite già al Liceo artistico. Dai fogli semplici e dalle matite e pennarelli che usava da bambino, dopo alcuni anni è passato alla tecnica più avanzata dell’acquerello.

Oggi ha 52 anni e un amore profondo per la pittura che coltiva da quando era un bimbo. Tutto è nato per puro caso: «Guardavo i cartoni animati e leggevo i fumetti giapponesi», racconta, «furono proprio questi a far scoccare la scintilla. Mi piacevano talmente tanto che tra me e me ho pensato: “Proviamo a disegnare qualcosa, vediamo cosa ne viene fuori”. Da quel momento ho subito capito che era ciò che mi piaceva fare di più».

Zaino sulle spalle e in mano i suoi dipinti, che porta sempre con sé. Pierpaolo Murgia, cagliaritano doc, vende i suoi quadri porta a porta in giro per la città, proprio come un tempo faceva con le enciclopedie per sbarcare il lunario.

Creatività e corsi

Porta a porta

Dal 2014 la passione diventata un lavoro: «Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, mattina e sera, prendo le mie cose e dal Cep, dove vivo, mi incammino per le vie di Cagliari e dell’hinterland, mascherina correttamente indossata, suonando porta a porta per provare a vendere i miei dipinti. Sabato e domenica dipingo. Per 18 anni ho venduto enciclopedie a domicilio, quindi non mi pesa, sono abituato a camminare per lunghi tragitti». Non lo ferma niente e nessuno, nemmeno la pioggia che per un mese e mezzo è caduta quasi quotidianamente: «Mi riparavo e poi ripartivo, ma non sono rimasto a casa. Certo, con il sole è tutto più facile» ride, «però non mi sono fermato neanche con la pioggia. Non sarei sincero che dicessi che non lo faccio anche per avere un’entrata economica mensile, vivo con la mia compagna, non ho figli, ma devo pur sempre guadagnarmi da vivere. La differenza è che lo faccio con piacere, perché allo stesso tempo vendo le mie creazioni, i miei dipinti, e quindi faccio conoscere la mia arte alle persone».

Gli scorci della città

Le sue tele raffigurano perlopiù i paesaggi di Cagliari e della Sardegna, gli animali e la natura in generale: «Che poi è anche quello che mi chiedono il più delle volte i clienti affezionati. Infatti ci sono persone a cui le mie opere sono piaciute da subito e mi chiedono dipinti personalizzati». Andare porta a porta non è sempre facile, ammette: «Ogni tanto capita che qualcuno mi mandi via in maniera poco educata, ma è raro e quando succede me ne vado senza rimanerci male. Fa parte del lavoro. E poi, la maggior parte della gente osserva incuriosita i dipinti, anche se non tutti comprano, però l’interesse che mostra è già una soddisfazione personale. Penso che continuerò a fare ciò che faccio finché avrò la salute. I miei non saranno i migliori disegni del mondo, certo, ma quando la gente mi dice: “Che belli!”, beh mi si riempie il cuore di gioia».

